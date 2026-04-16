TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả, bắt tạm giam 3 đối tượng

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng là Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 3/2026, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện một đối tượng vận chuyển lô hàng có dấu hiệu nghi vấn khi lưu thông trên đường Âu Cơ nên tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã lần theo dấu vết, khám xét và triệt phá một đường dây sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn.

Tang vật thu giữ gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả, bắt tạm giam 3 đối tượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, đối tượng chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác có nguồn gốc nước ngoài nhằm đánh lừa người tiêu dùng để tiêu thụ trên thị trường.

Cơ quan Công an xác định Thái Chánh Kiên là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Hai đối tượng còn lại tham gia hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm.

Đáng chú ý, một số loại thuốc giả được phát hiện có trộn Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn nguyên liệu, đường dây tiêu thụ và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá chuyên án sản xuất và buôn bán thuốc giả 'Đông y Ông Hiền' Các đối tượng tự nhận có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên trị các bệnh ngoài da, cam kết sẽ khỏi hoàn toàn, thuê người quen đóng giả bệnh nhân và dàn dựng các video khám chữa bệnh.