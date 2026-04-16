Huế: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên không gian mạng

Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng, với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo, cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn thành phố Huế.

Các đối tượng sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo đó, với khách vay lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí là 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Huế, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của hai đối tượng trên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự;” đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Huế khởi tố 2 bị can theo quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

