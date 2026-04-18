Đồng Nai: Khởi tố 2 đối tượng đổ gần 570 tấn chất thải da bò ra môi trường

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi (40 tuổi, ở tại phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Trọng Nghĩa (40 tuổi, ở tại phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi đổ trái phép hơn 567 tấn chất thải da bò ra môi trường.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2024, Phan Văn Lợi mua mặt hàng da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời.

Theo lời khai của Phan Văn Lợi, từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024, Lợi đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ mà để lâu thì tốn tiền trả thuê kho bãi nên đã gọi Phạm Trọng Nghĩa, tìm kiếm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò, tìm người bán kiếm lời chia nhau.

Khi vận chuyển chất thải da bò đến bãi tập kết mới, Lợi sẽ trả cho Nghĩa 450 ngàn đồng/tấn.

Nghĩa sau đó đã thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000m2 của ông Tr.Ng.D., (44 tuổi, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) với giá thuê là 15 triệu đồng/tháng để vận chuyển da bò phế thải về tập kết.

Mặc dù có đủ năng lực và tư cách pháp nhân trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định, nhưng do không tiêu thụ được số lượng lớn chất thải da bò đã thu mua, Lợi không đưa vào nhà máy để tiêu hủy mà thuê Nghĩa vận chuyển từ tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến đổ tại bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, trái quy định của pháp luật.

Số chất thải đổ trái phép gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Khối lượng chất thải các đối tượng đổ trái phép ra môi trường được xác định là hơn 567 tấn.

Sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, đến nay Lợi cùng đồng bọn để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che và chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh.

Hành vi của Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa đủ cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc theo quy định./.

