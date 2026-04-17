Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung lái xe sau va chạm giao thông

Tối 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc một người đàn ông bị hành hung sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Ngân (sinh năm 1971, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 16/4, Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30H-643.XX lên cầu vượt Trần Duy Hưng hướng về đường Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra va chạm với một xe ôtô khác.

Sau đó, Ngân điều khiển xe ôtô của mình vượt lên trước. Khi xuống chân cầu, Ngân điều khiển xe ép đầu xe ôtô đã va chạm vơi xe của mình vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Khi dừng xe, Ngân có lời lẽ xúc phạm lái xe kia vì cho rằng lái xe không cho xe của mình vượt. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Ngân tiếp tục hành hung lái xe rồi điều khiển xe ôtô bỏ đi.

Sự việc được camera hành trình trên ôtô của bị hại ghi lại. Sau đó, video ghi lại sự việc được đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm hành vi của lái xe hành hung người khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng (Hà Nội) khẩn trương xác minh và làm việc với đối tượng, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng Nguyễn Ngọc Ngân cho kết quả 0,066mg/l khí thở. Cơ quan Công an nhận định, hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

Đà Nẵng: Xác minh, xử lý vụ hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung để xử lý theo quy định của pháp luật.