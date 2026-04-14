Truy nã hai đối tượng lợi dụng vỏ bọc tôn giáo phá hoại chính sách đoàn kết

Ngày 14/4, Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định truy nã 2 đối tượng lợi dụng vỏ bọc tôn giáo nhằm phá hoại chính sách đoàn kết.

Hai đối tượng trên đều ở tỉnh Gia Lai, quốc tịch Việt Nam và là người dân tộc Ba Na gồm: Di (tên gọi khác là Siu Di, sinh năm 1941) và Đinh Yum (tên gọi khác là Đinh Jum, Bă Kôih; sinh năm 1963). Đây là 2 đối tượng đã bị khởi tố về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra vụ án “Rôh cùng đồng phạm phá hoại chính sách đoàn kết” xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã có Quyết định khởi tố bị can số 08, 09/OĐ-ANĐT ngày 3/2/2026 và Quyết định truy nã số 85, 86/QĐTN-ANĐT ngày 23/3/2026 lần lượt đối với Di (chỗ ở trước khi lẩn trốn là làng Ar Quát, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) và đối tượng Đinh Yum (chỗ ở trước khi lẩn trốn là làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai). Cả hai đối tượng đều bị khởi tố về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) yêu cầu bị can Di, Đinh Yum ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó ngày 10/4, phóng viên TTXVN đã đưa tin “Đề nghị truy tố 4 đối tượng lợi dụng vỏ bọc tôn giáo nhằm phá hoại chính sách đoàn kết.”

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, vật chứng vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết” đến cơ quan có thẩm quyền, đề nghị truy tố 4 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm: Rôh (sinh năm 1963, trú xã Ayun), Thông (sinh năm 1992, trú xã Bờ Ngoong), Di (tức Siu Di, sinh năm 1941) và Đinh Yum (sinh năm 1963). Trong đó, Di và Đinh Yum hiện ở nước ngoài, bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019, Di và Đinh Yum (đối tượng Fulro lưu vong) đã móc nối, chỉ đạo một số phần tử trong nước tổ chức hoạt động nhằm phục hồi lực lượng, hướng tới mục tiêu ly khai, thành lập “nhà nước riêng” tại khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng tăng cường tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng “Bahnar Đêga Kon Kông”, thu thập danh sách gửi ra nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo từ bên ngoài, các đối tượng trong nước phát triển lực lượng, hình thành 6 điểm nhóm tại hai xã Ayun và Bờ Ngoong với hơn 200 người tham gia; đồng thời tiếp nhận tiền và nhiều vật dụng từ nước ngoài nhằm củng cố tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và cái gọi là “Tin lành Đêga,” gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc./.

Gia Lai: Đề nghị truy tố 4 đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết Theo cơ quan điều tra, nhóm này lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và cái gọi là “Tin lành Đêga,” gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.