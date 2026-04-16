Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế

Chiều 16/4, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1989, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Châu Kiệt An, địa chỉ tại ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Trốn thuế," quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, bị can Nguyễn Minh Tiến đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định. Mục đích nhằm che giấu doanh thu thực tế, từ đó trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định hành vi của bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn, trốn thuế hơn 739 triệu đồng Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế hơn 739 triệu đồng.