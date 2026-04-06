Đắk Lắk: Phát hiện, xử lý hộ kinh doanh trốn thuế hàng tỷ đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện hộ kinh doanh M.T.H. (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi trốn thuế với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hộ kinh doanh M.T.H. hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp thu mua (không qua chế biến) để hưởng chênh lệch giá. Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán.

Tuy nhiên, trong năm 2022, mặc dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỷ đồng, nhưng chủ hộ chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền 900 nghìn đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.

Quá trình xác minh cho thấy, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, hộ kinh doanh M.T.H. đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định.

Hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H. (chủ hộ kinh doanh) về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Vụ việc là lời cảnh báo đối với các hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về thuế.

Mọi hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Hành vi che giấu doanh thu, không kê khai hoặc kê khai không đúng nhằm giảm số thuế phải nộp không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức chế tài nghiêm khắc.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, mỗi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn; chủ động cập nhật các quy định mới về chính sách thuế; phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên địa bàn./.

