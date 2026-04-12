Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel từ Việt Nam sang Lào

Vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 11/4, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe ôtô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào số 8879, kéo theo sơ mi rơmoóc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát Lào số 9859 do ông Hoàng Tăng Trọng (sinh năm 1991), địa chỉ tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị làm thủ tục.

Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện bên dưới rơ moóc có gia cố 1 thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi nhằm che giấu hàng hóa.

Thùng kim loại có chiều dài khoảng 230cm, đường kính 64cm, được chia thành 2 ngăn, trong đó có 1 ngăn chứa nước dài khoảng 25cm và 1 ngăn chứa chất lỏng nghi là dầu diesel dài khoảng 205cm.

Kết quả kiểm tra xác định trong ngăn chứa bí mật này có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel được cất giấu trái phép nhằm vận chuyển từ Việt Nam qua Lào.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

