Tây Ninh: Dùng dao đâm cháu ruột 7 nhát vào ngực và bụng do mâu thuẫn về đất đai

Ngày 16/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh) về tội “Giết người."

Theo cáo trạng, giữa Quang và người cháu ruột là V.B.D tồn tại mâu thuẫn kéo dài do tranh chấp đất đai.

Khoảng chiều 26/10/2024, khi đang điều khiển xe máy trên đường, Quang gặp D đi xe theo hướng ngược lại. Do bức xúc từ mâu thuẫn trước đó, D đã có lời lẽ chửi bới Quang.

Bị kích động, Quang quay đầu xe, đuổi theo D. Khi thấy D dừng xe để đón vợ, Quang đã dùng dao tấn công, đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng ngực và bụng.

Bị tấn công, D bỏ chạy vào một nhà dân, đóng cổng cố thủ nên Quang không tiếp tục truy đuổi và rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 74%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, do đó hành vi được xác định là phạm tội “Giết người” trong trường hợp chưa đạt, mang tính chất côn đồ.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quang 12 năm tù về tội “Giết người”./.

Khởi tố đối tượng gây ra vụ bắn giết người kinh hoàng tại Quảng Trị Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng đã sử dụng súng tự chế mang theo từ trước bắn anh Sơn (là người cho thuê xe) tử vong, sau đó bắn chết mẹ vợ và bắn bị thương bố vợ.