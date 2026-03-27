Khởi tố đối tượng gây ra vụ bắn giết người kinh hoàng tại Quảng Trị

Chiều 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về các tội “Giết người,” “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe ôtô biển kiểm soát 43H-099.47 do anh Biện Thái Sơn (sinh năm 1982, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều khiển để về xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị) tìm vợ là chị Phan Thị Diễm Hương (sinh năm 2000) nhằm giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khi đến địa bàn xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị), Đạo đề nghị mượn xe để đi việc riêng nhưng anh Sơn không đồng ý, dẫn đến cãi vã.

Đối tượng đã sử dụng súng tự chế mang theo từ trước bắn anh Sơn tử vong, sau đó kéo thi thể nạn nhân vào khu vực vườn tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú nhằm che giấu hành vi phạm tội, rồi điều khiển xe đến nhà bố mẹ vợ.

Khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày (26/3), tại nhà bố mẹ vợ ở thôn Tân Bình, xã Kim Điền, Đạo tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1962, là mẹ vợ) tử vong tại chỗ, đồng thời làm ông Nguyễn Văn Huyên (sinh năm 1960, là bố vợ) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, cố thủ trong xe ôtô, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4 giờ ngày 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp súng và ra đầu thú.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ./.

