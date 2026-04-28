Tuyên phạt 45 năm 6 tháng tù cho nhóm đối tượng trả công lao động bằng ma túy

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 45 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại khu lán trại công nhân thuộc Khu công nghiệp Amata (phường Hiệp Hòa).

Đáng chú ý, các đối tượng này đã dùng heroin để bán và đối trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân.

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Thuận (sinh năm 1979, quê tỉnh Lạng Sơn) 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Bị cáo Triệu A Khé (sinh năm 1994, quê tỉnh Lào Cai) nhận tổng hình phạt 20 năm tù cho ba tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy,” “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy.”

Bị cáo Lò Văn Ngọc (sinh năm 1994, quê tỉnh Lào Cai) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Vụ việc bị phát hiện vào đêm 20/8/2025, khi Công an phường Hiệp Hòa kiểm tra hành chính khu lán trại công nhân của Công ty Vilai Việt, phát hiện 29 người dương tính với chất ma túy (Morphine). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ heroin cùng nhiều công cụ phục vụ việc chia nhỏ và sử dụng chất cấm.

Kết quả điều tra làm rõ, từ cuối tháng 7/2025, khi được thuê làm quản lý công nhân, Trịnh Văn Thuận đã cấu kết với Khé và Ngọc để thiết lập đường dây cung cấp heroin ngay tại công trường. Thuận mua ma túy về chia thành các “tép” nhỏ, phân công Khé và Ngọc bán cho công nhân trước và sau ca làm việc. Số tiền mua ma túy được các đối tượng ghi chép lại để khấu trừ vào tiền công của người lao động nhằm hưởng lợi chênh lệch.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 20/8/2025, Trịnh Văn Thuận đã bán trái phép hơn 54 gam heroin, thu lợi bất chính 110,7 triệu đồng. Tổng khối lượng ma túy liên quan đến hành vi phạm tội của Thuận là hơn 88 gam. Các bị cáo Khé và Ngọc đóng vai trò giúp sức đắc lực trong việc phân phối ma túy cho hàng chục lao động tại đây.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường lao động tại các khu công nghiệp.

Vụ án là lời cảnh báo về công tác quản lý lao động tại các dự án xây dựng tập trung đông người.

Qua đó, cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giám sát nhân sự, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật./.

Tây Ninh: Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, ngăn chặn tội phạm ma túy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

​