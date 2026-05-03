Giao thông cửa ngõ Hà Nội cơ bản thông thoáng khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4

Chiều 3/5, ghi nhận giao thông cửa ngõ phía Nam và phía Tây Hà Nội lúc 14h30 cơ bản thông thoáng. Một số khu vực đông xe nhưng không ùn tắc, lực lượng chức năng hiện đã tăng cường điều tiết lưu lượng giao thông.

Nhóm PV Vietnam+
Chiều 3/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, giao thông tại các cửa ngõ phía Nam Hà Nội nhìn chung ổn định. Khoảng 14 giờ 30 phút, hướng từ Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố thông thoáng, phương tiện di chuyển đều. Khu vực Bến xe Nước Ngầm đón lượng hành khách tăng cao, trong khi các nút giao Giải Phóng – Vành đai 3 duy trì lưu thông thuận lợi. Tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ, phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc. Ở phía Tây, trục Phạm Văn Đồng thông thoáng, Hồ Tùng Mậu xuất hiện ùn ứ nhẹ cục bộ, còn khu vực Bến xe Mỹ Đình khá vắng lặng. Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

