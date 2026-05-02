Rực rỡ lễ hội Đền Kim Liên, dấu ấn phía Nam của Thăng Long tứ trấn

Lễ hội đền Kim Liên 2026 tại Hà Nội diễn ra trang nghiêm với các nghi lễ truyền thống đặc sắc, tái hiện không gian linh thiêng của Thăng Long tứ trấn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dương Linh
Lễ hội đền Kim Liên 2026 tại Hà Nội diễn ra trang nghiêm trong ngày chính hội, thu hút đông đảo người dân và du khách. Là một trong Thăng Long tứ trấn, đền Kim Liên gắn với tín ngưỡng thờ Cao Sơn Đại Vương – vị thần trấn giữ phía Nam kinh thành Thăng Long xưa.

Các nghi lễ như dâng hương, tế lễ, đọc chúc văn và khai hội bằng chiêng trống được tổ chức bài bản, thể hiện chiều sâu văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước kiệu quanh khu vực di tích, tạo nên không khí linh thiêng, sống động giữa lòng Hà Nội hiện đại.

Bên cạnh đó, các hoạt động trình diễn trống hội, múa cờ, múa Tứ linh góp phần tái hiện giá trị lịch sử, văn hóa, làm nổi bật sức sống của di sản trong đời sống đương đại./.

