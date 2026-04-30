Văn hóa
Lễ hội Đền Kim Liên 2026: Phục dựng nghi lễ cổ, tôn vinh giá trị di sản Thăng Long

Nhật Minh
Từ ngày 30/4 đến 2/5 (tức ngày 14 đến 16/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên năm 2026 chính thức diễn ra tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội) với nhiều nghi thức tâm linh và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Ngay trong ngày đầu tiên của lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc đã được tổ chức, mở đầu bằng Khai mạc hội nghề cắt tóc truyền thống – một nét văn hóa độc đáo gắn liền với vùng đất Kim Liên và lễ khai mạc các giải thi đấu thể thao, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (ngày 2/5 tức 16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng./.

(Vietnam+)
