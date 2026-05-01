Sức hút trải nghiệm lịch sử tại các di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên đón lượng lớn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Dòng người tìm về Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ… không chỉ để tham quan mà còn là hành trình trở về với ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn lượt du khách đã xếp hàng vào tham quan.

Điểm nhấn đặc biệt là bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, công trình nghệ thuật quy mô lớn tái hiện toàn cảnh chiến dịch bằng ngôn ngữ hội họa kết hợp công nghệ hiện đại. Không ít người bày tỏ sự xúc động khi lần đầu chiêm ngưỡng tác phẩm.

Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày hơn 1.000 tài liệu, hiện vật quý về Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng hệ thống phim 3D giúp tái hiện sinh động diễn biến chiến dịch, mang đến trải nghiệm trực quan cho du khách.

Lần đầu đến Điện Biên, chị Doãn Thu Huyền, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, tôi đã học về Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng chỉ khi trực tiếp đứng tại đây, cảm xúc tự hào mới thật sự trọn vẹn. Xem bức tranh panorama và phim 3D về chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi càng thấm thía hơn sự gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong tuổi trẻ của tôi.”

Cùng chung cảm xúc, bà Tô Lan Phượng, du khách đến từ Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi trở lại Điện Biên, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Lần này, tôi đưa mẹ đã hơn 90 tuổi về lại đây để tri ân các anh hùng liệt sỹ. Dù đi lại khó khăn, bà vẫn mong muốn được đến nơi này để tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đứng giữa không gian lịch sử, tôi càng thấy tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay.”

Thuyết minh viên hướng dẫn du khách người nước ngoài quét QR để tìm hiểu thông tin về bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Không khí tham quan cũng rất sôi động tại Đồi A1. Dưới tán những cây hoa phượng cổ thụ nở rực đỏ, không gian nơi đây như được nhuộm thêm sắc màu ký ức, gợi nhắc khí thế chiến đấu hào hùng năm xưa. Từng dòng người nối dài lên đỉnh đồi, lặng lẽ tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Nhữ Thúy Phương Hoa, du khách đến từ Hà Nội, cho biết lần đầu đến Điện Biên, gia đình chị đã tham quan nhiều điểm như Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và Đồi A1.

“Các con tôi rất hào hứng khi được trực tiếp tìm hiểu lịch sử qua từng hiện vật, từng câu chuyện của hướng dẫn viên. Chuyến đi không chỉ mang lại những kỷ niệm đẹp mà còn giúp các con hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông. Tôi mong sẽ có dịp quay lại khi các con lớn hơn để các cháu cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử nơi đây” - chị Hoa chia sẻ.

Tại Hầm De Castrie và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, các đoàn khách cũng được hướng dẫn viên thuyết minh, tái hiện lại diễn biến chiến dịch, giúp chuyến tham quan thêm sinh động và ý nghĩa. Dịp này, nhiều du khách cũng đến Nghĩa trang Liệt sĩ A1 thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đáng chú ý, sau thời gian trùng tu, tôn tạo, Trung tâm Đề kháng Him Lam, một điểm di tích quan trọng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã mở cửa đón khách từ ngày 28/4/2026. Hệ thống hầm hào, giao thông hào, lô cốt cùng các công trình phục dựng tái hiện sinh động trận đánh mở màn chiến dịch năm 1954, đưa du khách trở về không gian lịch sử hào hùng, nơi từng được ví như “cánh cửa thép” bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng, bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, đảm bảo công tác đón tiếp, thuyết minh chu đáo.

Theo ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, dịp nghỉ lễ năm nay, Sở đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm phục vụ nhân dân và du khách. Trong số đó, nổi bật là chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm tại các bảo tàng và điểm di tích, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cụ thể, bên cạnh triển lãm mỹ thuật “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở còn tổ chức các triển lãm ảnh với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay” tại một số điểm di tích như Đồi A1, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ; trưng bày, giới thiệu tư liệu, hiện vật, sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên Phủ tại Thư viện tỉnh.

Các không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa tư liệu lịch sử và hình ảnh đương đại, giúp du khách có cái nhìn toàn diện về quá khứ hào hùng và sự đổi thay của Điện Biên hôm nay.

Cựu chiến binh tham quan bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư /TTXVN)

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa cộng đồng như biểu diễn nghệ thuật đường phố “Về miền ký ức,” tổ chức quầy sách lưu động, chiếu phim, tuyên truyền lưu động tại cơ sở… cũng được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức tại phố đi bộ Mường Thanh, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ.

Việc tổ chức đa dạng các hoạt động không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của nhân dân và du khách, mà còn hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Điện Biên điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch.

Lượng du khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ không chỉ cho thấy sức hút của các di tích lịch sử Điện Biên mà còn khẳng định hiệu quả của công tác tổ chức, phục vụ và quảng bá du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

