Tạp chí Canada: Việt Nam trong top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày

Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối xuyên suốt từ Bắc vào Nam, Việt Nam được Tạp chí du lịch Drift Travel (Canada) gọi tên trong danh sách 5 điểm đến “đáng giá” cho chuyến du lịch dài ngày trên thế giới.

Theo Drift, khác với những chuyến đi ngắn ngày thường bị chi phối bởi danh sách các điểm “check-in” dày đặc, các kỳ nghỉ dài ngày sẽ mang đến cho du khách góc nhìn mới với những trải nghiệm khác biệt, du khách sẽ có thời gian để tận hưởng thiên nhiên, hòa nhập vào nhịp sống bản địa và cảm nhận sự kết nối giữa các vùng đất, và Việt Nam là một trong những điểm đến như vậy.

Với địa hình trải dài theo trục Bắc-Nam, Việt Nam mang đến một hành trình liền mạch hiếm có ở châu Á. Thay vì những chuyến bay rời rạc liên tục, du khách có thể lựa chọn di chuyển dọc đất nước bằng tuyến đường sắt xuyên Việt, bắt đầu từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và đi về phía còn lại giúp hành trình trở nên tự nhiên, thuận tiện và dễ dàng khám phá hơn.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Tại Hà Nội, khu phố cổ mang đến trải nghiệm sâu sắc nhất khi du khách dành thời gian khám phá theo từng phố nghề quanh Hồ Hoàn Kiếm, nơi nét đẹp truyền thống vẫn hiện hữu rõ nét qua từng góc phố. Không gian nơi đây không chỉ là những con phố cổ kính, mà là một “bảo tàng sống” của nhịp sống Hà Nội: từ tiếng rao buổi sớm, những quán ăn gia truyền nép mình trong ngõ nhỏ, đến văn hóa càphê đã trở thành một phần bản sắc không thể thiếu của Thủ đô.

Hành trình tiếp tục đưa du khách đến với Huế - cố đô trầm mặc, nơi những giá trị lịch sử và văn hóa được lưu giữ qua từng công trình kiến trúc cổ. Đây là điểm dừng cần nhiều thời gian hơn, không chỉ để tham quan mà còn để cảm nhận chiều sâu di sản và nhịp sống đặc trưng của miền Trung. Những buổi chiều dạo bước bên sông Hương, thưởng thức ẩm thực tinh tế, hay lắng nghe ca Huế trên sông sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về một kinh đô xưa.

Ở phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt - hiện đại, năng động và tràn đầy năng lượng. Những tuyến phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng và cuộc sống về đêm đầy sôi động phản ánh một đô thị đang không ngừng phát triển.

Song, ẩn sau đó là những lớp ký ức lịch sử và văn hóa đan xen, từ các công trình kiến trúc thời thuộc địa đến những hội quán, đền, miếu, hay các khu chợ truyền thống. Chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên một thành phố đa chiều, nơi mỗi trải nghiệm đều mang màu sắc riêng.

Trong khi đó, những hành trình kết nối từ vùng núi phía Bắc như Sa Pa (Lào Cai) đến kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) lại cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của cảnh quan Việt Nam với khung cảnh ngoạn mục của núi non hùng vĩ, của đại dương mênh mông, hay cả những khối núi đá vôi sừng sững giữa biển.

Điểm đặc biệt của du lịch Việt Nam không nằm ở từng điểm đến riêng lẻ, mà ở sự kết nối chặt chẽ để tạo nên một dòng chảy trải nghiệm liền mạch, một bức tranh tổng thể sống động. Sự chuyển đổi nhịp nhàng từ vùng núi phía Bắc đến miền ven biển, nơi đồng bằng, và vùng sông nước miền Tây là minh chứng cho một hệ sinh thái du lịch đa dạng và giàu tiềm năng.

Cũng nhờ cảnh quan đa dạng từ núi rừng đến biển đảo, Việt Nam cũng được Tạp chí Condé Nast Traveler vinh danh là 1 trong 28 quốc gia đẹp nhất thế giới vào tháng 3/2026.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, Việt Nam nổi bật như một điểm đến hội tụ cả cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và chiều sâu văn hóa. Tạp chí Condé Nast Traveler ca ngợi đất nước hình chữ S như thiên đường dành cho những trải nghiệm ngoài trời và những người yêu thiên nhiên.

Theo Condé Nast Traveler, một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa mặt biển, được bao phủ bởi hệ sinh thái nhiệt đới phong phú. Cảnh quan độc đáo này đã giúp vịnh trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bên cạnh các điểm đến ven biển, vùng núi phía Bắc như Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) cũng được đánh giá cao nhờ khung cảnh núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang trải dài và những cung đường đèo ngoạn mục, thu hút du khách yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên.

Năm 2025, thành phố Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách du lịch đến tham quan. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Ở miền Trung, các giá trị văn hóa-lịch sử tại Huế cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho du lịch Việt Nam, với quần thể kiến trúc cung đình cổ kính và nhiều di sản văn hóa đặc sắc.

Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu nhiều bãi biển và đảo nhiệt đới đẹp. Những vùng biển như Phú Quốc hay các vịnh biển miền Trung mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, lặn biển và khám phá thiên nhiên cho du khách quốc tế.

Theo Cục Thống kê, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý 1 các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Trong bối cảnh bứt phá ấn tượng này, mục tiêu cả năm đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng là hoàn toàn có cơ sở đạt được./.

