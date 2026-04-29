Khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Tối 29/4, tại Công viên APEC, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phối hợp Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, chủ trì lễ khai mạc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng đông đảo lãnh đạo, đại biểu và Nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc gala "Tổ quốc bình yên". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân .

Lực lượng đã không quản ngại hy sinh, mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa .

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định: "Chuỗi sự kiện lần này là dịp để tri ân sâu sắc những cống hiến đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang và tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng trong giai đoạn cách mạng mới" .

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân sẽ chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành của Nhân dân để vượt qua mọi thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước .

Nhiều trải nghiệm độc đáo của ngành An ninh được tái hiện cụ thể qua nhiều không gian đặc sắc đã thu hút rất đông người dân và du khách thích thú tham gia. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, gồm ba hợp phần chính. Triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" tái hiện hành trình gần một thế kỷ của lực lượng qua tám phân khu trưng bày trong nhà và ngoài trời, kết hợp công nghệ thực tế ảo, kiosk tra cứu và trò chơi phá án tương tác.

Các hoạt động trải nghiệm "Hành trình bình yên" và "Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng" trang bị cho người dân kỹ năng phòng chống tội phạm, nhận diện lừa đảo và an ninh mạng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên" sẽ diễn ra vào tối 2/5/2026, gồm diễu hành văn hóa, ca vũ kịch đương đại và các tiết mục tái hiện chiến công lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân.

Trải nghiệm không gian thực tế ảo VR đặc biệt thu hút các em nhỏ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thành phố Đà Nẵng được chọn làm điểm tổ chức do nơi đây từng là địa bàn chiến lược, chứng kiến nhiều chuyên án điệp báo quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có căn cứ cách mạng K20 của Ban An ninh quận III, biểu tượng của nghệ thuật xây dựng thế trận lòng dân./.