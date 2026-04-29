Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ tại Quảng Trị

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất thiêng liêng này.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bến phà Gianh trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng trên tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam.

Nơi đây còn ghi dấu “Chiến thắng trận đầu trên sông Gianh” của Hải quân nhân dân Việt Nam - một dấu mốc lịch sử khẳng định ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Từ mảnh đất này, tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã được hun đúc, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Nhưng cũng chính nơi đây - một thời là tọa độ lửa hứng chịu biết bao bom đạn ác liệt trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Bến phà Gianh không chỉ là điểm vượt sông trọng yếu, mà còn là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của lực lượng thanh niên xung phong, của bộ đội và nhân dân địa phương.

Trong mưa bom bão đạn, nhân dân đã kiên cường bám trụ, giữ vững mạch máu giao thông - giữ vững niềm tin tất thắng của dân tộc.

Ngày nay, Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng. Đây là nơi để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, hun đúc lòng yêu nước; đồng thời là nơi để các cựu chiến binh trở lại, ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy vinh quang.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi sổ vàng lưu niệm và dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

*Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sỹ. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, rất nhiều người con trên mọi miền đất nước đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc xả thân vì nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong đó có công lao to lớn của cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh suốt 16 năm trời trên tuyến đường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tại các điểm đến dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước đã lựa chọn, tiếp tục kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

​

