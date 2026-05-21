Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, cùng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Thư viện Gorky, thành phố Vladivostok, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại vùng Primorye đã chủ trì tọa đàm “Người được gọi là Biểu tượng của Trí tuệ.”

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên, đại diện Hội người Việt tại Primorye, các học giả, nhà văn hóa, học sinh trường Trung học số 3 Kharol và đông đảo bạn bè Nga yêu mến Việt Nam đã cùng nhau ôn lại những dấu ấn về Hồ Chủ tịch tại vùng đất đã 3 lần được Người đến thăm.

Một bộ phim tài liệu ngắn đã điểm lại hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sống, học tập và làm việc tại Nga, đặt những viên gạch đầu tiên cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga cũng như những hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh thành phố Vladivostok xứng đáng là một trong những địa chỉ quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 lần Bác dừng chân tại đây.

Trong chuyến đi tới Vladivostok lần đầu tiên của Bác vào năm 1924 và nghỉ tại Khách sạn Versailles, Bác đã viết nhiều bài báo quan trọng, trong đó có bài viết mang tên “Những vấn đề châu Á,” nhấn mạnh vị trí của châu Á và phong trào giải phóng dân tộc và là một bước chuẩn bị về lý luận và chính trị để Bác Hồ từng bước tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Sau này, Vladivostok cũng là thành phố đã hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Bác Hồ, trực tiếp sản xuất và vận chuyển phần lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự và hàng hóa viện trợ bằng đường biển đến cảng Hải Phòng trong suốt cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Việt Nam.

Tổng lãnh sự mong muốn các thành viên Hội Hữu nghị và các học giả Nga tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm thêm các tư liệu liên quan tới những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Vladivostok, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

Tại tọa đàm bà O.I. Vasina, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh tình cảm đặc biệt của người dân vùng Viễn Đông dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam. Nhiều người dân, cựu quân nhân của Nga sinh sống tại Vladivostok nói riêng và Viễn Đông nói chung vẫn giữ mãi trong trái tim mình những hình ảnh về Bác Hồ, về đất nước và con người Việt Nam. Đây là điều đáng quý mà không tài sản nào có thể thay thế.

Các diễn giả tại toạ đàm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, bà Zinaida Iovkova, bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước và con người Việt Nam. Bà cho rằng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành biểu tượng gần gũi đối với nhiều thế hệ người dân Nga yêu mến Việt Nam, đặc biệt tại vùng Viễn Đông.

Theo bà, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được hình thành từ những năm tháng lịch sử gian khó, được vun đắp bằng sự sẻ chia, giúp đỡ chân thành và tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân.

Bà nhấn mạnh việc thế hệ trẻ Nga ngày nay tiếp tục tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Bà bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye tiếp tục là cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, đặc biệt thúc đẩy các hoạt động giao lưu thanh niên, giáo dục lịch sử và hợp tác văn hóa để tình cảm hữu nghị Việt Nam-Nga tiếp tục lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Còn với Tiến sĩ V. V. Korskov, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của lòng yêu nước, khát vọng độc lập dân tộc và tự do cho con người. Ông nhấn mạnh không chỉ là nhà cách mạng kiên trung, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà văn hóa lớn với tư tưởng nhân văn sâu sắc, luôn đề cao hòa bình, công lý và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Theo ông Korskov, tên tuổi và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Ông cũng nhắc lại vai trò đặc biệt của nước Nga trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những chuyến thăm Nga của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo ông, đã góp phần xây dựng những “nhịp cầu đầu tiên” cho tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

Trong khi đó, tình cảm với vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam đã là nguồn cảm hứng để nữ nhà thơ N.A. Forikova viết nên những vần thơ cảm động lòng người. Với bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vĩ đại và đồng thời cũng là sự giản dị, chân tình.

Trong phần chia sẻ về các hoạt động giao lưu nhân dân, Thư ký Hội Hữu nghị Zryutina Irina Vitalievna xúc động nhắc lại những chuyến thăm Việt Nam của đoàn thiếu niên Nga do hội tổ chức vào các năm 2013-2014 theo lời mời của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng để tham dự Lễ hội quốc tế các dân tộc đồng bằng sông Hồng. Trong hành trình đó, đoàn đã tới thăm nhiều di tích lịch sử, trong đó có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Bà chia sẻ khoảnh khắc vào Lăng viếng Bác đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt đối với các thành viên trong đoàn và bày tỏ mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam.

Đại diện thế hệ trẻ trường Trung học số 3 Khorol, nữ sinh lớp 11 O.V. Karelina ôn lại những câu chuyện về các cựu phi công Khorol từng phục vụ tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Cô bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, những người đã góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước qua những năm tháng lịch sử nhiều khó khăn.

Các chia sẻ tại tọa đàm không chỉ nhắc lại những dấu ấn lịch sử gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga mà còn cho thấy tình cảm chân thành, bền chặt mà nhiều thế hệ người dân vùng Viễn Đông Nga dành cho Việt Nam hôm nay./.

