136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lan tỏa tư tưởng ngoại giao của Bác tại Bỉ

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đảng ủy Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức buổi nói chuyện, trong đó có phần trao đổi trực tuyến từ trụ sở Bộ Ngoại giao tại Hà Nội.

Qua các nội dung trao đổi, các đại biểu tham dự đã cùng ôn lại tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đồng thời thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của những người con Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài trong việc tiếp tục phát huy đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tham dự sự kiện có Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và lưu học sinh ở nhiều địa phương. Trong không gian trang trọng, bức tượng Bác Hồ cùng quốc kỳ Việt Nam càng khiến mỗi người tham dự cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của buổi sinh hoạt chính trị nơi xa Tổ quốc.

Điểm nhấn của buổi sinh hoạt là phần trao đổi trực tuyến từ trụ sở Bộ Ngoại giao tại Hà Nội của Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế. Qua từng câu chuyện, từng luận điểm sâu sắc, hình ảnh một nền ngoại giao mang đậm bản sắc Việt Nam được tái hiện rõ nét trước các đảng viên đang sinh sống nơi đất khách.

Theo Giáo sư Đinh Xuân Dũng, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế vô sản và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Cốt lõi trong tư tưởng đối ngoại của Người là độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước, lấy lợi ích quốc gia-dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động ngoại giao. Từ đó, ngoại giao Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Giáo sư cũng nhấn mạnh tư tưởng đại đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cao tinh thần bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, thể chế chính trị, không phân biệt màu da hay dân tộc. Chính sự chân thành, nhân ái và trí tuệ trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh đã tạo nên sức thuyết phục đặc biệt đối với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, nguyên tắc “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” tiếp tục được xem là bài học lớn trong hoạt động đối ngoại hiện nay. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam vẫn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời linh hoạt, mềm dẻo trong ứng xử để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng ngoại giao của Người, có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên đang làm công tác đối ngoại, nghiên cứu, học tập tại châu Âu. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi đảng viên ở nước ngoài không chỉ là công dân Việt Nam mà còn là cầu nối vun đắp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hòa bình và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cũng chia sẻ thêm về những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, Bỉ và Luxembourg. Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu đang bước sang giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hồi đầu năm nay.

Đối với quan hệ Việt Nam-Bỉ, hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp thông minh, cảng biển, logistics, công nghệ sinh học... Trong khi đó, Việt Nam và Luxembourg đang phát huy mạnh mẽ Đối tác chiến lược về tài chính xanh, mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong kinh tế tuần hoàn, công nghệ tài chính và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều đại biểu tham dự đã bày tỏ xúc động và niềm tự hào dân tộc khi lắng nghe những thông tin cập nhật về tình hình đất nước và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Lê Minh Tuấn, giảng viên Đại học Huế cho biết buổi sinh hoạt giúp anh cập nhật thêm nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ giữa Việt Nam với châu Âu.

Anh Tuấn chia sẻ: “Ngày sinh nhật Bác luôn là dịp rất thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Được dâng hương tưởng nhớ Bác ở một đất nước xa xôi như Bỉ khiến tôi thực sự xúc động và tự hào. Buổi sinh hoạt hôm nay càng làm tôi thêm yêu quê hương, ý thức rõ hơn trách nhiệm của một đảng viên Việt Nam ở nước ngoài.”

Cùng chung cảm xúc ấy, chị Hà Trâm-giảng viên Đại học Đà Nẵng, hiện là nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Đại học Liège bày tỏ: “Không khí buổi lễ rất trang trọng và có những khoảnh khắc tôi thực sự xúc động. Khi được nghe thêm về quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với EU, Bỉ và Luxembourg, tôi cảm thấy rất tự hào về vị thế ngày càng nâng cao của đất nước mình. Giây phút dâng hương trước bàn thờ Bác cũng khiến nỗi nhớ quê hương trong tôi dâng lên mạnh mẽ hơn.”

Trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Giữa lòng châu Âu, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng những lời ca về Bác càng làm nổi bật tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Buổi sinh hoạt chính trị tại Brussels không chỉ giúp lan tỏa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh một cách sâu sắc hơn, mà còn tạo thêm sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt nơi xa Tổ quốc.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và các nước châu Âu ngày càng phát triển, mỗi đảng viên đang học tập, công tác tại nước ngoài cũng ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, hợp tác và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế./.

