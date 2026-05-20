G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

Các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 19/5 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra tại Paris trong hai ngày 18-19/5.

Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó “không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz.”

Các Bộ trưởng Tài chính G7 nhận định việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz đang khiến giá năng lượng tăng cao, đe dọa tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả trên toàn cầu. Ngoài dầu mỏ và khí đốt, đây còn là tuyến vận chuyển quan trọng đối với phân bón, trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa gieo trồng.

Ông Roland Lescure cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, khoảng 50 triệu người trên thế giới có nguy cơ thiếu lương thực do thiếu nguồn cung phân bón. Theo ông, khả năng thiết lập một “hành lang vận chuyển” dành riêng cho phân bón hiện đang được các nước thảo luận.

Liên quan tới Nga, các Bộ trưởng Tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm ngăn Moskva hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do xung đột Trung Đông.

Theo ông Roland Lescure, các nước G7 nhất trí tăng sức ép đối với các lĩnh vực then chốt của kinh tế Nga như năng lượng, tài chính và công nghiệp quốc phòng.

Tuy nhiên, vấn đề này cũng cho thấy khác biệt giữa Mỹ và châu Âu. Trước đó, Washington thông báo tạm thời gia hạn đình chỉ một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đang lưu trữ trên biển nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới. Động thái này không nhận được sự đồng tình từ Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc họp G7 lần này cũng đề cập tới những mất cân đối của kinh tế toàn cầu với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính các nước Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc và Kenya.

Theo giới chức Pháp, các cuộc thảo luận diễn ra “thẳng thắn, đôi lúc khó khăn” nhằm tìm giải pháp cho những thách thức kinh tế trước mắt và lâu dài.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure cho rằng Trung Quốc hiện phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu, Mỹ tiêu dùng quá mức, trong khi châu Âu chưa đầu tư tương xứng. Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu vẫn còn bất đồng về việc sử dụng thuế quan để xử lý tình trạng mất cân đối thương mại.

Ngoài kinh tế, vấn đề khí hậu cũng được đưa vào tuyên bố chung của G7.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp François Villeroy de Galhau, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại hơn 200 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu trong năm ngoái.

Các nước G7 cam kết tăng cường các cơ chế bảo hiểm nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thảm họa khí hậu trong tương lai./.

