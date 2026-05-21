Italy vươn lên thành nhà xuất khẩu lớn thứ 5 thế giới

Với số liệu thương mại toàn cầu năm 2025 đã gần như hoàn tất, Italy hiện đã vươn lên thành nhà xuất khẩu lớn thứ 5 thế giới, cạnh tranh gay gắt vị trí thứ 4 với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Italy cũng là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới sở hữu mức thặng dư thương mại phi năng lượng vượt mốc 100 tỷ USD.

Theo tờ Il Sole 24 Ore, trong năm 2025, Italy đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 727 tỷ USD, chỉ kém Nhật Bản 12 tỷ USD và bỏ xa Hàn Quốc 18 tỷ USD. Cán cân thương mại tổng thể của Italy đạt mức thặng dư 57 tỷ USD, trong đó thặng dư phi năng lượng chạm mốc ấn tượng 111 tỷ USD.

Đối với một nền kinh tế nghèo tài nguyên và năng lượng như Italy, dòng tiền thặng dư này, cùng với hơn 20 tỷ USD từ ngành du lịch,đang đóng vai trò như một cổ tức lớn hàng năm, liên tục làm gia tăng khối tài sản ròng của quốc gia.

Thành quả này được thúc đẩy bởi năng lực cạnh tranh vượt trội của khối kinh tế tư nhân, đặc biệt là khoảng 15.000 doanh nghiệp xuất khẩu quy mô vừa và lớn.

Sức mạnh này giúp Vị thế Đầu tư quốc tế ròng (NIIP) của Italy - chỉ số đo lường trạng thái tài sản của một quốc gia với thế giới, đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ mức âm 230 tỷ euro (267 tỷ USD) vào năm 2015 lên mức kỷ lục 348 tỷ euro (tương đương 15,4% GDP) vào cuối năm 2025. Con số này biến Italy thành một chủ nợ ròng lớn toàn cầu, bất chấp việc quốc gia này vẫn đang gánh khoản nợ công hơn 1.000 tỷ euro do khối ngoại nắm giữ.

Để so sánh, NIIP của Pháp và Tây Ban Nha tính đến cuối năm 2025 lần lượt là âm 846 tỷ euro và âm 755 tỷ euro.

Bên cạnh các chỉ số tài chính vĩ mô, cấu trúc thặng dư theo ngành hàng cũng là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của nhãn hiệu "made in Italy."

Theo bảng phân tích 99 ngành hàng lớn của hệ thống phân loại thương mại quốc tế, Italy hiện xếp thứ 3 thế giới với 30 ngành hàng đạt mức thặng dư ngoại thương vượt quá 500 triệu USD, chỉ đứng sau Trung Quốc và Đức, vượt xa Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đặc biệt, Italy thể hiện sự vượt trội về mức độ đa dạng hóa danh mục sản phẩm khi sở hữu tới 11 ngành hàng đạt mức thặng dư lớn từ 5 tỷ USD đến 49,9 tỷ USD.

Những mũi nhọn xuất khẩu chủ lực của Italy vô cùng phong phú, từ cơ khí phi điện (thặng dư 60,5 tỷ USD), dược phẩm (37,7 tỷ USD), sản phẩm sắt thép (12,7 tỷ USD), đến rượu vang (10,7 tỷ USD), đồ nội thất (10,5 tỷ USD) và đóng du thuyền hạng sang (9,8 tỷ USD).

Danh mục này đã đưa "Made in Italy" trở thành những sản phẩm kinh tế xuất khẩu có tính đa dạng hóa cao nhất trên bản đồ thương mại thế giới./.

Italy gia hạn việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti đã đưa ra thông báo gia hạn thêm 1 tháng quyết định cắt giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, cụ thể kéo dài đến ngày 1/5.