Dành 6.300 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp Đông Anh

Sáng 20/5, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh - một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn nhất Thủ đô.

Ông Phạm Thái Dương - Tổng Giám đốc Tổng công ty VINACONEX, chia sẻ Khu công nghiệp Đông Anh không chỉ là một dự án hạ tầng công nghiệp, mà là một phần trong không gian phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ tiếp theo.

Với quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, Khu Công nghiệp Đông Anh là cấu phần quan trọng trong tổng thể quy hoạch phát triển vùng phía Bắc sông Hồng, được định hướng triển khai theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với các yếu tố công nghệ cao, sinh thái, thông minh và phát thải thấp.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mô hình phát triển mới của Thành phố có 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm đô thị lớn và 9 trục động lực.

Trong đó, khu vực Đông Anh-Mê Linh-Sóc Sơn (cũ) được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc, giữ vai trò “Cực động lực hội nhập” của Thủ đô; phát triển theo định hướng đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của Hà Nội trong tương lai.

Trong định hướng phát triển đó, Khu công nghiệp Đông Anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian sản xuất hiện đại của Thủ đô, có khả năng kết nối sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống, Khu công nghiệp Đông Anh được VINACONEX đầu tư phát triển theo định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - nơi công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ; hướng tới hình thành một không gian công nghiệp sinh thái, thông minh và phát thải thấp, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng hành cùng cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Tổng Giám đốc VINACONEX Phạm Thái Dương khẳng định doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững.

“VINACONEX xác định sự thành công của Dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay hiệu quả kinh doanh, mà còn phải được đo bằng trách nhiệm và giá trị mà nó mang lại cho cộng đồng địa phương và cho xã hội,” ông Phạm Thái Dương chia sẻ.

Đây không chỉ là dấu mốc khẳng định năng lực và kinh nghiệm của VINACONEX trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp đồng hành cùng Thành phố trong quá trình kiến tạo các không gian phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập trong tương lai.

Tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, khẳng định việc liên tiếp khởi công xây dựng các khu công nghiệp gần đây chính là nhịp chuyển mang tính nền tảng, khởi đầu cho tư duy, cách tiếp cận mới trong phát triển công nghiệp Thủ đô: phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, hiện đại hơn, xanh hơn, chọn lọc hơn gắn chặt hơn với công nghệ, chuỗi giá trị và năng lực sản xuất.

Đây cũng là cam kết, tuyên ngôn bằng hành động của Thành phố khi Thủ đô bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới: tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn - không chỉ dựa vào đô thị, dịch vụ hay lợi thế sẵn có, mà bằng không gian công nghiệp mới, công nghệ mới và chuỗi giá trị mới.

Tinh thần xuyên suốt của Thành phố đã rất rõ, Hà Nội không phát triển khu công nghiệp để lấp đầy diện tích đất, mà để lấp đầy công nghệ, lấp đầy chuỗi giá trị và lấp đầy năng lực sản xuất mới - ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Xu hướng chuyển động lớn mà thành phố kỳ vọng khi phát triển các khu công nghiệp là chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại; chuyển từ chỉ tạo việc làm sang tạo sinh kế tốt hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội nghề nghiệp, khởi nghiệp cho người dân địa phương.

Theo ông Trương Việt Dũng, đó chính là cấu trúc của khu công nghiệp thế hệ mới tại Thủ đô trong tương lai: không tiếp nhận công nghệ lạc hậu, không phải điểm dịch chuyển ô nhiễm, không được là nơi tiêu hao tài nguyên và sử dụng đất kém hiệu quả.

Cụ thể, Khu Công nghiệp Đông Anh sẽ là một ví dụ điển hình, một khu công nghiệp xanh, thông minh, có trách nhiệm, có khả năng kết nối sâu với chuỗi giá trị của Thủ đô, quốc gia và xa hơn là chuỗi giá trị toàn cầu.

Giá trị của Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được quyết định ở cách làm hạ tầng, quản trị, lựa chọn nhà đầu tư, bảo vệ mội trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị nhà đầu tư tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và an toàn môi trường; đồng thời tính toán đồng bộ ngay từ đầu hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng số, logistics và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

“Không để tình trạng có mặt bằng nhưng thiếu hạ tầng kết nối, có nhà đầu tư nhưng thiếu điều kiện vận hành, có khu công nghiệp nhưng quản trị không theo chuẩn hiện đại,” ông Dũng nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố cùng sở, ngành và chính quyền xã Thư Lâm, xã Phúc Thịnh tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư theo tinh thần chính quyền phục vụ: rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; hướng dẫn nhanh, xử lý nhanh các thủ tục còn lại, nhưng đồng thời phải kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, môi trường, hiệu quả sử dụng đất và các cam kết của nhà đầu tư.

Trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp, phải kiên định tiêu chí lựa chọn: không chạy theo diện tích lấp đầy bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics hiện đại, sử dụng đất và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, không thâm dụng lao động, không gây ô nhiễm môi trường.

Thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn, không để Đông Anh trở thành nơi tiếp nhận công nghệ lạc hậu, tiêu hao tài nguyên, phát thải cao hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.

Chính quyền 2 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh cần làm tốt việc thông tin, đối thoại, giải phóng mặt bằng, tái định cư, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm an sinh cho nhân dân trong khu vực dự án.

Mọi chính sách liên quan đến người dân phải công khai, minh bạch, đúng quy định, có tình, có lý, có trách nhiệm. Phát triển chỉ bền vững khi người dân hiểu, đồng thuận và thấy mình có phần trong tương lai phát triển đó - ông Trương Việt Dũng yêu cầu./.

