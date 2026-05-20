Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng, tỷ giá USD tại các ngân hàng đi lên

Sáng nay (20/5), thị trường kim loại quý trong nước giảm 1 triệu đồng theo giá vàng thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 162,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.481 USD/ounce, giảm 74 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 142,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 19/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng nhẹ. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.121-26.391 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.167-26.391 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.151-26.391 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.391 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

