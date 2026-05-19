Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế số, hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Chiều 18/5 (giờ địa phương), Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA) thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, Marwah Studios và Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ (GTTCI) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ” tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, startup, doanh nghiệp logistics và nhiều chuyên gia của hai nước.

Các diễn giả đều nhận định Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, thanh toán số, logistics, trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng nhấn mạnh kinh tế số và thương mại điện tử đang mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, đặc biệt là SME và startup, tiếp cận thị trường toàn cầu với chi phí thấp hơn và hiệu quả cao hơn.

Theo ông, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nền tảng số, logistics, công nghệ tài chính, AI và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững và bao trùm.

Đại diện iDEA, bà Bùi Thị Thanh Hằng, đánh giá thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới và đang trở thành công cụ hiệu quả giúp các SME mở rộng thị trường toàn cầu, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.

Theo bà, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 3 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất ASEAN. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 37,2 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng khoảng 25%/năm.

(Ảnh minh họa: Hương Giang/TTXVN)

Luật Thương mại điện tử Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng thương mại điện tử như một kênh xuất khẩu chiến lược.

Theo các chuyên gia, những lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác giữa hai nước gồm nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, thanh toán số và fintech, AI, logistics, giải pháp chuỗi cung ứng, cũng như xây dựng thương hiệu số.

Doanh nghiệp Ấn Độ có thể bán hàng trực tiếp vào thị trường Việt Nam, hợp tác sản xuất với đối tác Việt Nam và cung cấp các dịch vụ công nghệ, logistics, thanh toán số.

Ông Gaurav Kamboj, đại diện cơ quan xúc tiến và hỗ trợ đầu tư quốc gia Invest India thuộc Bộ Công thương Ấn Độ, cho biết quốc gia Nam Á đang đầu tư mạnh vào hạ tầng số và logistics, với hơn 1,4 tỷ người có số định danh, 241,6 tỷ giao dịch UPI trong tài khóa 2025-2026 và hệ sinh thái fintech hàng đầu thế giới.

Theo ông, môi trường đầu tư thuận lợi cùng những chương trình cải cách mạnh mẽ về thủ tục, logistics và chính sách công nghiệp đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận thị trường Ấn Độ.

Trong khi đó, Tiến sỹ Sanjiv Layek, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thế giới (WASME), ước tính tiềm năng hợp tác thương mại số giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể đạt tới 500 tỷ USD vào năm 2030.

Ông đề xuất xây dựng khuôn khổ hợp tác 5 trụ cột gồm: thương mại điện tử xuyên biên giới; AI và đổi mới sáng tạo; fintech và thanh toán số; logistics và chuỗi cung ứng; hỗ trợ startup và nâng cao năng lực.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, WASME đề xuất thành lập Hành lang số MSME Việt Nam-Ấn Độ nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, hóa đơn điện tử và chứng nhận doanh nghiệp; xây dựng cầu nối thanh toán giữa hệ thống UPI của Ấn Độ và NAPAS của Việt Nam; thiết lập không gian thử nghiệm AI chung; và triển khai chương trình tăng tốc thương mại số kéo dài 12 tháng cho doanh nghiệp hai nước.

Theo lộ trình đề xuất, hai bên có thể ký biên bản ghi nhớ trong năm 2026, đưa kết nối UPI-NAPAS vào vận hành năm 2027 và tạo điều kiện thuận lợi cho 500 triệu USD thương mại của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào năm 2028.

Ông Shashi Mohan, đại diện Hiệp hội Doanh nhân Ấn Độ (EAI) và GTTCI, cho rằng thành công của hợp tác số giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối hiệu quả giữa chính sách, nền tảng công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường ứng dụng AI, dữ liệu lớn và marketing số, đồng thời chủ động khai thác các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ và các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Các đại biểu nhận định với nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường, tốc độ phát triển mạnh mẽ của kinh tế số ở cả hai nước, cùng với sự bổ trợ về năng lực công nghệ, sản xuất và thị trường, Việt Nam và Ấn Độ đang đứng trước cơ hội thuận lợi để hình thành hệ sinh thái thương mại số kết nối sâu rộng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

