Chấp thuận nhà đầu tư dự án điện gió có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Sở Tài chính Gia Lai thông tin, lãnh đạo tỉnh đã có Quyết định 2119/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1-Giai đoạn 2. Dự án có tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng tại xã Ia Le, tỉnh Gia Lai.

Quyết định cũng yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đúng các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường; có phương án huy động nguồn vốn chủ động và hiệu quả; cam kết sử dụng các thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, có sự kiểm định, đánh giá của các cơ quan chức năng về tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn.

Nhà đầu tư cần thoả thuận với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác định vị trí, diện tích của các khu đất sử dụng tạm thời phù hợp để thi công dự án và đảm bảo không sử dụng các loại đất như: đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất quy hoạch khu dân cư và ảnh hưởng đến các quy hoạch khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Ia Le thực hiện chức năng quản lý nhà nước như triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng,… hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định hiện hành.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1-Giai đoạn 2 có diện tích 24,7 ha nằm trên địa bàn xã Ia Le với tổng công suất lắp đặt là 42 MW. Dự án sẽ được đấu nối từ Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 (giai đoạn 2) về trạm biến áp Nhà máy điện gió Ia Blứ 1. Điện năng được sản xuất từ nguồn năng lượng gió, sản lượng khoảng 120 triệu kWh/năm.

Dự án nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Bên cạnh đó, dự án sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tăng giá trị sản xuất công nghiệp góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số của địa phương trong thời gian tới./.

