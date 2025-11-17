Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió hơn 48.000 tỷ đồng

Ngày 17/11, tin từ Sở Tài chính tỉnh cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký văn bản số 2467/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng; trong đó, chỉ có hơn 33 tỷ đồng dành cho chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của dự án.

Dự án có công suất thiết kế 750MW sẽ cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia và cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 2,8 tỷ kWh/năm.

Theo quyết định, dự án có phương án đấu nối điện lưới quốc gia: Đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1A) đi Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1B) đi Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội.

Dự án được đầu tư tại khu vực biển và trên bờ của 8 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và Quy Nhơn Đông. Trong số đó, hệ thống tubin gió sẽ được lắp đặt tại vùng biển xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông (Khu vực HT 1A) và vùng biển xã Cát Tiến (Khu vực HT 1B). Theo dự kiến, tổng diện tích sử dụng gần 50 ha; trong đó, có khoảng 32,01 ha diện tích mặt nước và 17,61 ha diện tích trên bờ.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Dự án sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người dân. Đồng thời, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều yêu cầu chặt chẽ nhằm bảo đảm dự án phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác.

Cụ thể, yêu cầu nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy hoạch quốc gia về không gian biển, vùng bờ, tuyến hàng hải, vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quy hoạch cảng biển.

Chỉ được thực hiện thi công tại mặt bằng, vị trí mà Chính phủ và các bộ, ngành đồng ý, những vị trí không đồng ý sẽ không được thi công. Đồng thời, hoàn tất đầy đủ thủ tục về quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường, lâm nghiệp, an ninh - quốc phòng trước khi triển khai ngoài thực địa. Đặc biệt, không làm ảnh hưởng sinh kế ngư dân, hoạt động hàng hải, nuôi trồng thủy sản và hệ sinh thái biển…

Dự án sẽ được đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và dự kiến chậm nhất đến quý 4 năm 2029 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động./.

