Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh và cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Ngày 19/8, tại xã Lao Bảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty cổ phần Phong điện Hải Anh-Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Hải Anh.

Đây là một trong những điểm cầu trực tuyến tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Quản Duy Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phong điện Hải Anh-Quảng Trị, đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết, nhà máy Điện gió Hải Anh được khởi công vào tháng 12/2023; công suất 40 MW với 8 trụ tuabin 5 MW.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh, giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2 tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000ha rừng, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng 1 năm.

Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, Nhà máy điện gió Hải Anh là công trình cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Trị, địa phương đi đầu về năng lượng tái tạo ở miền Trung.

Với lợi thế về gió và nắng, Quảng Trị đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, đóng góp xứng đáng cho chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Nam mong muốn Công ty cổ phần Phong điện Hải Anh-Quảng Trị sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, an toàn lao động, đồng hành gắn bó với nhân dân địa phương; phát huy tối đa hiệu quả nhà máy, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và khẳng định thương hiệu trên thị trường năng lượng quốc gia.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị đã chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là điều kiện tự nhiên, khí hậu đất đai, biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển năng lượng trên địa bàn.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 22 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất hơn 1000 MW, góp phần hiện thực hóa cho khát vọng phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị trên bản đồ năng lượng tái tạo quốc gia.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các tập thể và mỗi cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hoàn thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.

Công ty cổ Phần Phong Điện Hải Anh-Quảng Trị trao tặng Ủy ban Nhân dân Xã Lao Bảo 2 phòng máy tính trị giá 300 triệu đồng.

Biển báo được lắp đặt đầy đủ trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cùng ngày, tại xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị), Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2025 và giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là 9.919,78 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án có tổng chiều dài 65,55km, tuyến bắt đầu từ xã Vạn Ninh (nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), nối với cao tốc Bùng-Vạn Ninh tại nút giao Quốc lộ 9B.

Đoạn cuối tại xã Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), kết nối với cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023 và chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác từ hôm nay 19/8/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh việc khánh thành đoạn tuyến Vạn Ninh-Cam Lộ không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông mà còn mở ra cơ hội lớn cho tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, công trình sẽ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Quảng Trị trên bản đồ giao thông quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh cũng biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình vượt tiến độ.

Với việc đưa vào khai thác đoạn cao tốc này, Quảng Trị đã có thêm một tuyến giao thông trọng điểm, tạo sự kết nối liên thông từ Đèo Ngang đến thành phố Huế.

8 xã có tuyến cao tốc đi qua cần tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân và các tổ chức bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm đời sống, sinh kế và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị tác động tiêu cực sau khi công trình đưa vào sử dụng./.

