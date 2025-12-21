GOE Alliance cam kết đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP Hồ Chí Minh

Nhân dịp Chính phủ chính thức công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam ngày 21/12, Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (GOE Alliance) đã khẳng định cam kết trở thành thành viên tiềm năng của IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Động thái này đánh dấu bước tham gia sớm của một liên minh kinh tế on-chain mang tính toàn cầu vào quá trình hình thành và vận hành trung tâm tài chính quốc tế.

Theo GOE Alliance, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam không chỉ đơn thuần là một quyết định về mặt tổ chức, mà còn đặt nền móng cho một hạ tầng thể chế mới, cho phép Việt Nam thu hút, phân bổ và điều phối hiệu quả các dòng vốn quốc tế. Đây cũng là nền tảng để thử nghiệm các mô hình tài chính-công nghệ tiên tiến, kết nối tài chính truyền thống với kinh tế số, kinh tế on-chain và các mô hình tài chính bền vững.

Trong cấu trúc tổng thể đó, Thành phố Hồ Chí Minh được định vị là đầu mối triển khai các mô hình tài chính đổi mới gắn với thị trường, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời đóng vai trò đầu tàu trong việc thử nghiệm và hiện thực hóa các mô hình kinh tế mới cho Việt Nam.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tháng 11/2025, GOE Alliance đã chính thức ra mắt dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên minh được hình thành với sứ mệnh trở thành một “phòng thí nghiệm kinh tế mở," quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính, chuyên gia chính sách và đối tác quốc tế quy tụ nhiều tổ chức quốc tế và trong nước, gồm Viettel Digital Services, Dragon Capital, Tether, Ava Labs, Sky Mavis, Republic và Onchain Academy, nhằm thử nghiệm các mô hình kinh tế on-chain trong khuôn khổ pháp lý định hướng.

GOE Alliance đặt mục tiêu đồng hành cùng IFC Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai nhanh các sáng kiến tài chính-công nghệ; đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa khu vực công, khu vực tư nhân và cộng đồng đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Theo GOE Alliance, việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam chính thức đi vào hoạt động đã mở ra một không gian thể chế mới, nơi các mô hình kinh tế tiên phong có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng một cách có kiểm soát.

Với vai trò là một liên minh kinh tế on-chain mang tính toàn cầu, GOE Alliance cam kết đóng góp tri thức, nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới đối tác nhằm thúc đẩy các mô hình kinh tế đổi mới, minh bạch và bền vững tại IFC Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị chuyên gia tài chính vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân từng chia sẻ điểm khiến Liên minh On-chain trở nên khác biệt là cách nó được thiết kế như một “phòng thí nghiệm kinh tế mở” trong IFC Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực bán đảo Thủ Thiêm, nơi được đầu tư phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại không gian này, doanh nghiệp công nghệ, định chế tài chính, cơ quan quản lý, startup và trường đại học cùng thử nghiệm các mô hình tài chính mới: từ tài sản hóa bất động sản, token hóa tín chỉ carbon, đến hệ thống thanh toán xuyên biên giới theo thời gian thực. Đây chính là cấu trúc mà các trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới đang hướng tới, bởi ai làm chủ được hạ tầng on-chain và chuẩn vận hành on-chain, người đó sẽ làm chủ thị trường tương lai.

Theo Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, giá trị chiến lược của GOE Alliance đối với IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở khía cạnh công nghệ, mà nằm ở khả năng tái cấu trúc thị trường. Một khi tài sản, dữ liệu và giao dịch đều được đưa lên hạ tầng on-chain, độ minh bạch tăng lên theo cấp số nhân, chi phí giảm mạnh, giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thì, và rủi ro được kiểm soát bằng cơ chế tự động hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ thu hút dòng vốn mới, mà còn trở thành “trạm trung chuyển” của các mô hình tài chính của tương lai. Đây là giá trị cốt lõi mà mô hình tài chính truyền thống không thể cung cấp.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng và thị trường, GOE Alliance còn được kỳ vọng góp phần hình thành nguồn nhân lực liên ngành trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và dữ liệu - một trong những điểm nghẽn hiện nay của Việt Nam. Thông qua việc đào tạo và tham gia trực tiếp vào các hệ sinh thái on-chain vận hành theo chuẩn mực quốc tế, lực lượng nhân sự này có thể tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và năng lực cạnh tranh toàn cầu, qua đó tạo nền tảng nhân lực cho sự phát triển dài hạn của trung tâm tài chính quốc tế.

Theo giới quan sát, sự phối hợp giữa định hướng chính sách của Chính phủ, năng lực triển khai của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và vai trò thử nghiệm của GOE Alliance có thể tạo ra một khuôn khổ thể chế thuận lợi cho việc phát triển các mô hình tài chính mới.

Trong trung và dài hạn, cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và tham gia sâu hơn vào các cấu trúc của nền kinh tế on-chain toàn cầu./.

