HDBank chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 30%, tăng vốn điều lệ lên 11.578 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu lưu hành.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2024 cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm.

Ngoài ra, ngân hàng phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Dự kiến sau khi hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ 38.594 tỷ đồng lên 50.172 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 30%.

Trước đó, HDBank đã tăng vốn điều lệ thêm 3.493 tỷ đồng, lên hơn 38.594 tỷ đồng, sau khi hoàn tất phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu)./.

