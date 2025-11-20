Gửi tiết kiệm HDBank với cơ hội trúng giải đặc biệt tới 3 tỷ đồng

Ngày 20/11/2025, HDBank chính thức triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng mang tên “Tiết kiệm tỷ phú” với giải thưởng đặc biệt chưa từng có, lên tới 3 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, cùng nhiều cơ hội hấp dẫn khác như trúng xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi và hàng ngàn quà tặng độc đáo, giá trị.

Từ nay đến ngày 28/02/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng MSDT, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó: Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 09/01/2026, 12/02/2026) bao gồm: 3 giải đặc biệt là Xe SH 125i ; 3 giải nhất là Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch; 9 giải nhì là Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra​; 15 giải ba, mỗi giải là máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture​; 60 giải khuyến khích 1 là thẻ ATM Napas 5 triệu đồng và 150 giải khuyến khích 2 là thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

Đối với kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/03/2026) gồm: 1 giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​; 01 giải nhất là sổ tiết kiệm 500 triệu đồng; 3 giải nhì là bếp từ kết hợp hút mùi Bosch; 5 giải ba là tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​; 10 giải tư là máy rửa bát Bosch; 30 giải khuyến khích 1 là thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​; 50 giải khuyến khích 2 là thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng.

Ngoài ra, HDBank dành tặng 01 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới (CIF mở trong thời gian chương trình) khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Bên cạnh đó, mọi khách hàng gửi online trên App HDBank/ Đi HDBank đều được nhân đôi mã dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng thưởng lớn.

Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” là tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn, và tiện lợi.

Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc./.

HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế HDBank huy động 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế, thúc đẩy dự án năng lượng sạch, giảm CO₂, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.