Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình có vốn đầu tư 90 triệu USD

Sáng 25/11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm PepsiCo Việt Nam, cho biết Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình có tổng mức đầu tư khoảng 90 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 80.000 m2 tại Khu Công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng, với mục tiêu đạt công suất hơn 25.000 tấn snack mỗi năm, được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhà máy được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, tích hợp tự động hóa và số hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu vận hành, đảm bảo hiệu quả và ổn định. Toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện đều được quản lý với tốc độ, độ chính xác và tính bền vững cao.

Một điểm nhấn quan trọng của nhà máy là định hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược PepsiCo Positive (pep+) - chương trình chuyển đổi toàn diện của tập đoàn.

Nhà máy được thiết kế với các giải pháp năng lượng tái tạo như hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống sinh khối (biomass) sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra năng lượng. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải CO2, đồng hành cùng lộ trình thực hiện Cam kết Net Zero của Việt Nam.

Khi chính thức đi vào hoạt động, Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực sản xuất, đóng gói, logistics, đồng thời hỗ trợ phát triển cộng đồng và mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương.

Bà Anne Tse, Tổng Giám đốc PepsiCo khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chia sẻ việc khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình phản ánh niềm tin của Tập đoàn PepsiCo vào Việt Nam như một thị trường tăng trưởng trọng điểm tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhà máy mới sẽ bổ sung cho mạng lưới hiện tại, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng, củng cố hợp tác với nông dân địa phương và tạo thêm việc làm cho cộng đồng. Các dây chuyền sản xuất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng; đồng thời, đóng góp vào phát triển kinh tế và mục tiêu bền vững của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình đi vào hoạt động không chỉ mang lại nhiều giá trị kinh tế-xã hội quan trọng mà còn là hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác đầu tư quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ; đồng thời, khẳng định vai trò của Ninh Bình trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn hàng đầu thế giới nhờ môi trường kinh doanh minh bạch, chính sách ổn định, nguồn nhân lực dồi dào và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đây còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển trung tâm công nghiệp bền vững, gắn kết công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ, mở ra cơ hội liên kết vùng và thúc đẩy nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, xanh và bền vững.

Để nhà máy đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình vận hành và mở rộng sản xuất. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm PepsiCo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, gắn sản xuất với mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp và nhân dân địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ, cùng tạo môi trường thuận lợi để dự án hoạt động an toàn, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước; trở thành hình mẫu tiêu biểu về hợp tác đầu tư quốc tế, lan tỏa giá trị trong chuỗi sản xuất-chế biến thực phẩm hiện đại, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thu hút thêm các dự án quy mô lớn, góp phần khẳng định tỉnh Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu./.

