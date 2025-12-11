Geleximco hợp tác với hãng sản xuất linh kiện khung gầm thông minh hàng đầu

Tập đoàn Geleximco và Công ty LEEKR Technology - doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực giải pháp hệ thống khung gầm thông minh - vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) tại Thượng Hải.

Theo thỏa thuận này, hai doanh nghiệp sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực linh kiện cốt lõi của hệ thống khung gầm thông minh cho ôtô, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam, đặc biệt là ngành xe năng lượng mới.

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc kết nối giữa công nghệ sản xuất linh kiện ôtô tiên tiến và lợi thế về nguồn lực trong nước của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác sâu rộng trong tương lai.

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy thị trường xe điện tại Việt Nam đã bùng nổ mạnh mẽ từ năm 2024, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 25–30% vào năm 2025. Tổng số lượng xe điện ở Việt Nam có thể vượt 1 triệu chiếc vào năm 2030.

Là một tập đoàn đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, Tập đoàn Geleximco sở hữu lợi thế nổi bật trong đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn, tích hợp nguồn lực nội địa và và năng lực sản xuất ôtô nguyên chiếc đang dần được hình thành.

Năm 2024, Tập đoàn Geleximco cùng Công ty Omoda & Jaecoo và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đã hợp tác đầu tư 319 triệu USD xây dựng nhà máy tại tỉnh Thái Bình, với công suất 200.000 xe/năm, dự kiến đi vào vận hành năm 2026.

Công ty LEEKR Technology là đại diện tiêu biểu cho các nhà cung cấp linh kiện khung gầm thông minh thế hệ mới của Trung Quốc, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống phanh điện tử (Brake-by-wire), hệ thống lái điện tử (Steer-by-wire) và bộ điều khiển miền khung gầm.

Nhờ việc sản xuất hàng loạt với quy mô lớn cho nhiều nhà sản xuất ô tô chủ chốt của Trung Quốc như Chery, Seres, và FAW, sản phẩm hệ thống phanh điện tử One-box của LEEKR Technology đã nằm trong Top 3 nhà cung cấp thương hiệu Trung Quốc về thị phần trong phân khúc này vào năm 2024.

Đáng chú ý, Tập đoàn Chery không chỉ là khách hàng quan trọng và đối tác sản xuất mà còn là cổ đông chiến lược, hỗ trợ mạnh mẽ cho Công ty LEEKR Technology trong việc cải tiến công nghệ và mở rộng thị trường.

Việc ký kết MOU giữa Tập đoàn Geleximco và Công ty LEEKR Technology sẽ góp phần nâng cao mức độ nội địa hóa chuỗi cung ứng cho các dự án ôtô của Geleximco.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác này cũng mở ra một kênh tiếp cận hiệu quả để Công ty LEEKR Technology gia nhập vào thị trường Việt Nam, qua đó hiện thực hóa mục tiêu cùng có lợi và phát triển bền vững./.

