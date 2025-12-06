Herbalife Việt Nam lọt top 100 doanh nghiệp bền vững của VCCI

Herbalife Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xếp hạng vào danh sách “Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025”. Danh sách được công bố hôm 5/12 một lần nữa khẳng định những nỗ lực không ngừng của công ty trong các hoạt động phát triển bền vững, trách nhiệm với môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Chương trình đánh giá và xếp hạng do VCCI tổ chức nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, ghi nhận và biểu dương những doanh nghiệp thực hành tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Đây là lần thứ 8 Herbalife Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển bền vững của công ty.

Đại diện Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng Top 100 doanh nghiệp bền vững 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả xếp hạng được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI) do VCCI phát triển và cập nhật hằng năm. Bộ chỉ số CSI năm 2025 bao gồm 145 chỉ số, với 87 chỉ số cơ bản về tuân thủ và 58 chỉ số nâng cao về sáng kiến thực tiễn. Quy trình đánh giá năm nay được đánh giá là minh bạch, khách quan và khoa học hơn với ba giai đoạn chính, cùng chế độ bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt. Top 100 doanh nghiệp được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ tham dự trên toàn quốc.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Sự ghi nhận đáng tự hào này từ VCCI là một minh chứng nữa cho sự tín nhiệm mà người tiêu dùng, khách hàng và các bên liên quan dành cho công ty và các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học, cũng như cam kết hoạt động với sự chính trực và trách nhiệm của Herbalife. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những chuẩn mực hoạt động bền vững mang lại các tác động tích cực cho con người và cộng đồng.”

Bằng khen Herbalife top 100 doanh nghiệp bền vững 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với vai trò là một công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam luôn ưu tiên đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm. Cam kết này đã được ghi nhận qua việc Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 10 lần liên tiếp cho công ty./.

Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)