Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn FDI thực hiện đạt mức kỷ lục 5 năm

Theo thông tin từ Cục Thống kê vào ngày 6/12, tình hình giải ngân vốn đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam 11 tháng ghi nhận những dấu hiệu tích cực vượt trội, đặc biệt là sự tăng tốc của vốn đầu tư công và mức vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Cụ thể, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 11 đã được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 736,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 72,2% kế hoạch năm và tăng mạnh 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mức vốn giải ngân cùng kỳ năm 2024 chỉ đạt 74,3% kế hoạch và tăng 3,9%. Sự tăng trưởng này cho thấy nỗ lực lớn trong việc cải thiện tốc độ giải ngân.

Chi tiết về vốn ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư do địa phương quản lý ước đạt 633,8 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm và tăng 31,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn cấp tỉnh tăng trưởng ấn tượng 36,9%. Trong khi đó, vốn đầu tư do Trung ương quản lý đạt 102,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% kế hoạch năm, tăng 5,1%.

Ở khối Trung ương, nhiều Bộ đã có sự bứt phá đáng kể trong giải ngân, như Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng 58,9%, Bộ Y tế tăng hơn 2,9 lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng 73,3%, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng 64,5% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với vốn đầu tư công, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 11 tháng ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất trong giai đoạn 5 năm. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực chủ chốt, thu hút 19,56 tỷ USD, chiếm 82,9% tổng vốn thực hiện.

Về vốn FDI đăng ký, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) tính đến ngày 30/11 đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới đạt 15,96 tỷ USD. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về vốn cấp mới với 9,17 tỷ USD (chiếm 57,5%). Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,29 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 3,40 tỷ USD và Hong Kong (Trung Quốc) là 1,66 tỷ USD.

Ngoài ra, vốn đăng ký điều chỉnh tăng 11,62 tỷ USD, tăng 17% và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 6,11 tỷ USD, tăng tới 50,7% so với cùng kỳ.

Cũng trong 11 tháng, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng trưởng mạnh. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,1 tỷ USD, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Lào là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất từ Việt Nam với 590,3 triệu USD, chiếm 53,6% tổng vốn đầu tư./.

