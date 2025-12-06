Giá dầu tăng tuần thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá dầu Brent Biển Bắc tăng khoảng 1% và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng khoảng 3% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng giá thứ hai liên tiếp cho cả hai loại dầu này, trước kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, cùng những bất ổn địa chính trị có khả năng làm giảm nguồn cung từ Nga và Venezuela.

Trong phiên cuối tuần 5/12, giá dầu thế giới tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong hai tuần. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 6/12 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 47 xu Mỹ, tương đương 0,7%, lên mức 63,73 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 42 xu Mỹ, tương đương gần 1%, lên 60,09 USD/thùng.

Những diễn biến này đã đưa giá cả hai loại dầu trên tiến tới mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 18/11.

Theo số liệu mới được công bố, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng ở mức khiêm tốn trong tháng 9/2025 sau ba tháng tăng trưởng mạnh liên tiếp. Dấu hiệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mất đà vào cuối quý 3/2025, trong bối cảnh thị trường lao động ảm đạm và chi phí sinh hoạt leo thang đã kìm hãm nhu cầu.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ cũng tăng thấp hơn dự báo trong tháng 9/2025, cho thấy người tiêu dùng đang có dấu hiệu "hụt hơi" trước áp lực giá cả leo thang do thuế quan.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,2% trong tháng Chín. Con số này thấp hơn mức dự báo 0,4% của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters và thấp hơn nhiều so với mức tăng 0,6% của tháng Tám.

Báo cáo cũng cho thấy doanh số bán lẻ lõi (loại trừ các nhóm hàng như ô tô, xăng dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống) đã giảm 0,1% trong tháng Chín. Đây là bước lùi so với mức tăng 0,6% (đã được điều chỉnh giảm) của tháng Tám.

Nhóm chỉ số này luôn được giới quan sát đặc biệt quan tâm, vì chúng phản ánh sát nhất cấu trúc chi tiêu tiêu dùng trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là thị trường lao động đang suy yếu, với tỷ lệ thất nghiệp chạm mức cao nhất trong 4 năm là 4,4%. Điều này buộc người tiêu dùng Mỹ phải đắn đo kỹ lưỡng hơn trước mỗi quyết định mua sắm.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington D.C. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với những số liệu trên, theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự đoán khả năng 87% Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới.

Việc Fed hạ lãi suất sẽ tạo lực đẩy cho giá dầu vì động thái này được cho là sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng được hỗ trợ với những diễn biến tích cực về quan hệ thương mại giữa Mỹ với các nước.

Các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành điện đàm vào ngày 5/12 để thảo luận về vấn đề thương mại, bao gồm các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực thi thỏa thuận thương mại mới đạt được gần đây giữa hai nước.

Giới quan sát nhận định rằng, bất kỳ diễn biến nào giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác đều có thể trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu năng lượng.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang dồn sự chú ý vào các tin tức từ Nga và Venezuela để xác định xem nguồn cung dầu từ hai nước này sẽ tăng hay giảm trong tương lai.

Trước đó, những diễn biến xung quanh xung đột giữa Nga và Ukraine và khả năng dư cung là hai yếu tố chính chi phối giá dầu trong tuần này.

Những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Nga sau các hoạt động quân sự của Ukraine đã đẩy giá dầu tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần. Nhưng mức tăng này đã gần như bị xóa sạch trong phiên sau đó trước những lo ngại về tình trạng dư cung.

Tuy nhiên, đàm phán về thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine rơi vào bế tắc đã giúp nâng đỡ giá dầu trong hai phiên sau đó.

Về triển vọng giá dầu, ông Anh Pham, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại LSEG, nhận định rằng yếu tố nguồn cung vẫn sẽ là tâm điểm chú ý trong thời gian tới.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

Theo ông, nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, nguồn cung dầu ra thị trường sẽ dồi dào hơn, tạo áp lực kéo giá giảm xuống. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng ở chiều ngược lại, bất kỳ sự leo thang căng thẳng địa chính trị nào cũng sẽ đẩy giá tăng cao.

Ngoài ra, cam kết duy trì sản lượng ổn định đến đầu năm sau của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, cũng đang là một yếu tố giúp nâng đỡ giá dầu.

OPEC+ ngày 30/11 vừa qua đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026 và thông qua một cơ chế xác định năng lực sản xuất dầu tối đa của các thành viên.

Trong tháng 11/2025, OPEC+, liên minh chiếm khoảng một nửa lượng dầu của thế giới, đã tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 do nhu cầu suy yếu theo mùa.

Trong một tuyên bố sau các cuộc họp, OPEC+ cho biết nhóm này tái khẳng định mức sản lượng chung của các nước trong và ngoài OPEC như đã thỏa thuận trước đó cho đến ngày 31/12/2026.

OPEC+ cho hay họ cũng đã phê duyệt một cơ chế đánh giá năng lực sản xuất bền vững tối đa của những quốc gia thành viên để làm cơ sở tham chiếu xác định sản lượng khai thác trong năm 2027.

Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước do hoạt động lọc dầu gia tăng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 574.000 thùng lên 427,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/11, trái ngược dự báo giảm 821.000 thùng do Reuters khảo sát./.

Giá dầu tăng khi đàm phán Nga-Ukraine rơi vào bế tắc Giá dầu ngày 4/12 tăng nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và căng thẳng Nga-Ukraine rơi vào bế tắc, ảnh hưởng đến nguồn cung và thị trường dầu toàn cầu.