Giá vàng tuần qua trụ vững trên mốc 4.200 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 5/12, nhờ tâm lý thị trường được củng cố bởi kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Vào lúc 1 giờ 36 phút sáng ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.212,16 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 chốt phiên không đổi ở mức 4.243 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên đầu tuần này, giá vàng đã chạm mức cao nhất trong 6 tuần. Nhưng sau đó, áp lực chốt lời đã đẩy giá vàng đi xuống và khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức giảm 0,4%.

Tuy nhiên, khả năng Fed hạ lãi suất vẫn là yếu tố nâng đỡ giá vàng trong cả tuần qua, giúp giá kim loại quý này vẫn neo ở trên mức 4.200 USD/ounce.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi đã tăng 0,3% trong tháng 9/2025. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này chậm lại còn 2,8% từ mức 2,9% của tháng 8/2025, cho thấy lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dữ liệu việc làm ở khu vực tư nhân lại cho thấy mức sụt giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi qua vào tháng trước.

Trong khi đó, chỉ số tâm lý người tiêu dùng và doanh số bán lẻ tại Mỹ đang cho thấy dấu hiệu không đồng nhất. Theo tờ Economist, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 11/2005 do Đại học Michigan khảo sát đã tụt xuống mức gần như thấp nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu theo dõi vào năm 1952.

Nhìn chung, người Mỹ đang cảm thấy chán nản về triển vọng việc làm và lo lắng về lạm phát. Điều đó có nghĩa là họ dự định cắt giảm chi tiêu.

Tuy nhiên, trên thực tế, họ lại làm ngược lại. Ngày 25/11, Cục Thống kê Dân số Mỹ đã công bố số liệu cho thấy chi tiêu tại các nhà bán lẻ và nhà hàng trong tháng Chín đã tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Do đó, các doanh nghiệp đang gặp khó trong đánh giá xem sự chênh lệch giữa tâm lý bi quan của người mua sắm và khả năng phục hồi chi tiêu của họ sẽ kéo dài bao lâu.

Hiện tại, họ có lý do để lạc quan. Các số liệu về tâm lý người tiêu dùng cho thấy không quá khác biệt về tâm lý giữa người giàu và nghèo. Tuy nhiên, chi tiêu của họ lại rất khác nhau.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bất chấp những biến động gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn ở mức cao, giúp thúc đẩy tiêu dùng của những người giàu sở hữu cổ phiếu. Những người Mỹ nghèo hơn cũng đang tăng tổng chi tiêu, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Các nhà bán lẻ hy vọng rằng người tiêu dùng, bất chấp tâm trạng u ám, sẽ tiếp tục chi tiêu trong những tuần trước Giáng sinh.

Mới đây, công ty cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự ADP công bố báo cáo cho thấy lĩnh vực tư nhân tại Mỹ đã bất ngờ cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 11/2025. Điều này làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất vào tuần tới.

Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP cho biết hoạt động tuyển dụng gần đây không ổn định do người sử dụng lao động phải đối mặt với tâm lý thận trọng của người tiêu dùng và môi trường kinh tế vĩ mô khó đoán.

Mặc dù sự tình trạng cắt giảm việc làm trong tháng 11/2025 diễn ra phổ biến, nhưng chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ.

Số liệu của ADP được theo dõi chặt chẽ như một cơ sở để đánh giá về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là khi các số liệu chính thức chưa đầy đủ dù tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang đã kết thúc.

Khả năng Fed hạ lãi suất gia tăng, khi cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ là ông Kevin Hassett, người ủng hộ việc cắt giảm thêm lãi suất, đang là ứng cử viên nổi bật cho vị trí Chủ tịch Fed.

Về phần mình, chuyên gia Elias Haddad từ công ty quản lý tài chính Brown Brothers Harriman & Co cũng cho rằng dữ liệu hiện tại ủng hộ việc Fed cắt giảm thêm lãi suất, khi nhu cầu lao động tại Mỹ yếu đi, chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu rạn nứt và rủi ro lạm phát tăng đang mờ dần.

Với những số liệu này, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của ngân hàng TD Securities, nhận định rằng thị trường ngày càng tin tưởng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Theo ông, trước kỳ vọng này, đồng USD đã suy yếu, từ đó tạo đà tăng trưởng cho giá vàng.

Bên cạnh đó, những bình luận có thiên hướng ủng hộ việc hạ lãi suất từ một số quan chức Fed, trong đó có thành viên trong Hội đồng Thống đốc của Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, càng làm gia tăng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9-10/12 tới là 87,2%.

Về triển vọng giá vàng, theo dự báo của ông Alex Ebkarian, Giám đốc vận hành (COO) tại công ty kinh doanh kim loại quý Allegiance Gold, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.200-4.500 USD/ounce trong năm 2025, và từ 4.500-5.000 USD/ounce vào năm 2026, tùy thuộc vào những quyết định về chính sách tiền tệ của Fed./.

Đồng USD xuống giá tạo lực đẩy cho giá vàng châu Á Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.227,35 USD/ounce nhưng đang trên đà giảm 0,1% trong tuần; giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 0,4% lên 4.257,90 USD/ounce.