Chiều nay giá vàng trong nước tiếp tục đi lên tiến sát mức 155 triệu đồng

Tiếp nối đà tăng của phiên sáng, chiều nay (5/12) thương hiệu vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 154,9 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 17 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji kết thúc ở mức từ 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 151,9-154,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng. Như vậy, giá vàng trong nước đã tăng 1,1 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 150-154 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn từ 150,3-153,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.226 USD/ounce, tăng 28 USD so với phiên sáng. Mức giá này tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Ông Kunal Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty môi giới hàng hóa Nirmal Bang Commodities, cho rằng thị trường đang chờ những động lực mới có thể đến từ các quyết định chính sách của Fed. Giá vàng đang chững lại sau một đợt tăng giá ngắn hạn vào tháng 11/2025, nhưng sắp tới có thể sẽ tăng. Ông nói thêm rằng lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng đang góp phần gây sức ép lên giá vàng./.

Đồng USD xuống giá tạo lực đẩy cho giá vàng châu Á Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.227,35 USD/ounce nhưng đang trên đà giảm 0,1% trong tuần; giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 0,4% lên 4.257,90 USD/ounce.