Khai mạc Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Siêu khuyến mại Bình Dương

Tối ngày 3/12, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC (phường Bình Dương), lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025 và chương trình Shopping Seasons: Bình Dương Mega Sale đã chính thức diễn ra. Sự kiện đánh dấu mở đầu cho chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm - du lịch quy mô lớn nhất dịp cuối năm, hướng tới quảng bá hình ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh mở rộng năng động, gắn kết hệ sinh thái công nghiệp - thương mại.

Bà Huỳnh Đình Thái Linh, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố Mới Bình Dương (WTC), cho biết trung tâm này hàng năm tổ chức và đón chào khoảng 300 sự kiện lớn nhỏ cùng 20 triển lãm quốc tế. Trong khuôn khổ tuần lễ này, điểm nhấn là chương trình “Tuần lễ bán hàng giảm giá siêu giảm giá” dành cho giới trẻ với sự tham gia của 140 thương hiệu. Bà Linh kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4.000 khách kết nối giao thương doanh nghiệp và hơn 8.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành Phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hai Sở Công thương và Du lịch phối hợp tổ chức sự kiện chung tại một địa điểm mới sau hợp nhất. Ông khẳng định thương mại và du lịch không thể tách rời, cần gắn kết để hỗ trợ lẫn nhau, nhất là khi Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu kinh tế. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ hiện chiếm khoảng 50% GRDP của thành phố mới.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thươnng Thành Phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phía ngành du lịch, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sự kiện nhằm tạo không gian mua sắm ưu đãi, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu toàn ngành năm 2025: đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, 40 triệu lượt khách nội địa, đạt doanh thu 290.000 tỷ đồng. Bà Tú nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, do đó việc liên kết với các lĩnh vực như công thương, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ là rất quan trọng để làm phong phú trải nghiệm và nâng cao sức hấp dẫn.

Để thu hút khách đến với khu vực mới, bà Thái Linh thừa nhận đây là thách thức và cho biết đã có sự chuẩn bị từ sớm, trong đó thu hút được 28 công ty trong hệ sinh thái Becamex về đây. Bà cũng chỉ ra tiềm năng từ 12.000 doanh nhân, chuyên gia đang làm việc trong các khu công nghiệp lân cận, tạo nên sự khác biệt so với khu vực trung tâm thành phố.

Chương trình có sự tham gia của 140 thương hiệu với kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4.000 khách kết nối giao thương doanh nghiệp và hơn 8.000 lượt khách tham quan, mua sắm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình khuyến mại tập trung Shopping Season đợt 2 diễn ra từ ngày 15/11 đến 31/12/2025 với nhiều ưu đãi sâu, trong đó sự kiện khuyến mại hàng hiệu “City Sale” được mở rộng tới Bình Dương và Vũng Tàu. Các Sở sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các tuyến điểm mua sắm gắn với văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện di chuyển cho du khách.

Sự kiện lần này không chỉ là hoạt động kích cầu cuối năm, mà được kỳ vọng là bước đi đầu tiên quan trọng trong lộ trình liên kết dài hạn, bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế và định hình các loại hình du lịch mới như du lịch công nghiệp, đô thị và mua sắm./.