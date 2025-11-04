Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia khuyến mãi lên tới 100% sẽ diễn ra từ 13/11

Ngày 4/11 tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã tổ chức Họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday 2025.”

Tại buổi họp báo, Bộ Công Thương đã chính thức công bố thời gian diễn ra Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday 2025. Theo đó, trên phạm vi toàn quốc, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 13/11-17/11. Hạn mức khuyến mại là tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Chia sẻ về định hướng của chương trình năm 2025, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết Online Friday 2025 sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện với chủ đề xuyên suốt “An toàn-An tâm-An vui”.

Chủ đề năm nay thể hiện rõ định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành kênh mua sắm hiện đại, minh bạch, tin cậy và giàu trải nghiệm tích cực. Online Friday không chỉ hướng tới việc tạo dựng một sân chơi chung nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ yên tâm về chất lượng sản phẩm và giao dịch trực tuyến, mà còn mang đến sự tiện lợi, niềm vui và hứng khởi trong suốt hành trình mua sắm số.

Chương trình cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết và đồng hành bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) giới thiệu về Online Friday 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể, chương trình năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Nâng cao hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số qua việc tổ chức Chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam và Không gian trải nghiệm công nghệ; Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng bằng cách cung cấp ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, và tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái;

Chương trình cũng có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm địa phương và đẩy mạnh quảng bá, nhận diện, tiêu thụ sản phẩm chính hãng; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xuất khẩu trực tuyến, góp phần phát triển kinh tế chung.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia năm nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với TikTok Shop, Báo Công Thương, các Cục/Vụ chức năng, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng, doanh nghiệp và các nền tảng trong hệ sinh thái thương mại điện tử… tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ đề “An toàn-An tâm-An vui”.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX (Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) cho biết sau hơn một thập kỷ phát triển, Online Friday 2025 không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thương mại điện tử trọng điểm quốc gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bộ Công Thương và Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy, mà còn hướng tới trở thành biểu tượng của sự kết nối, sáng tạo và lan tỏa niềm vui mua sắm an toàn, tích cực trong kỷ nguyên số.

“Chương trình kỳ vọng sẽ đưa hoạt động mua sắm trực tuyến đến gần hơn với hàng triệu người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy tiêu dùng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng,” ông Tuấn cho hay./.

