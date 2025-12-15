Xuất khẩu matcha của Nhật Bản đạt mức cao nhất trong hơn 70 năm

Theo số liệu do chính phủ và ngành công nghiệp matcha của Nhật Bản công bố 13/12, xuất khẩu matcha của Nhật Bản trong 10 tháng đầu năm nay đã đạt mức cao nhất trong hơn 70 năm nhờ sự bùng nổ của thị trường nước ngoài đối với bột matcha và sự mất giá của đồng yen Nhật.

Xuất khẩu trà từ tháng 1 đến tháng 10 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10.084 tấn. Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu, nhập khẩu 3.497 tấn trong 10 tháng, tiếp theo là Đài Loan, Thái Lan và Đức.

Xuất khẩu matcha đã tăng liên tục trong chín năm, phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của thực phẩm Nhật Bản ở nước ngoài đối với người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe.

Mặc dù doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng, lượng hàng xuất khẩu hàng năm vẫn ở dưới 10.000 tấn sau khi đạt đỉnh 11.553 tấn vào năm 1954, một phần do trà Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng.

Mặc dù nhu cầu matcha trong nước Nhật Bản đang chậm lại, giá lá trà đã tăng trong những năm gần đây song song với sự sụt giảm sản lượng.

Năm 2024, Nhật Bản sản xuất khoảng 74.000 tấn lá trà, giảm hơn 10% so với một thập kỷ trước đó, trong bối cảnh nhu cầu về trà sencha dùng để pha trà giảm và dân số nông dân già đi.

Theo một hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Kagoshima phía tây nam, nơi sản xuất lá trà chính của cả nước, lá trà được sản xuất từ ​​tháng 10 đến tháng 11, thường được dùng để pha trà đóng chai, có giá hơn 2.500 yên (16 USD) mỗi kg, tăng gấp sáu lần so với năm trước.

Nhiệt độ cao kỷ lục tại Nhật Bản mùa Hè qua đã làm sản lượng trà xanh matcha sụt giảm nghiêm trọng, gây khan hiếm nguồn cung và đẩy giá lên mức cao chưa từng thấy.

Tình hình này càng trở nên gay gắt khi nhu cầu matcha toàn cầu liên tục tăng mạnh, đặc biệt từ thế hệ trẻ tìm kiếm lối sống lành mạnh.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, xuất khẩu trà xanh của Nhật Bản (bao gồm cả matcha) đã tăng 25% về giá trị lên 36,4 tỷ yen (252 triệu USD) vào năm 2024, chủ yếu là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại trà dạng bột như matcha. Tính theo khối lượng, xuất khẩu trà xanh của Nhật Bản đã tăng 16%.

Giá tencha (nguyên liệu làm matcha) cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục, với phiên đấu giá vào tháng 5/2025 tại Kyoto đạt 8.235 yen/kg, tăng tới 170% so với cùng kỳ một năm trước đó. Con số này cũng cao hơn nhiều so với mức kỷ lục 4.862 yen/kg được thiết lập vào năm 2016.

Theo giới quan sát, giá có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa. Vì vùng Kyoto, nơi cung cấp khoảng 1/4 sản lượng tencha, đã hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt vào mùa Hè năm ngoái, năm nóng nhất lịch sử Nhật Bản. Điều này dẫn đến năng suất thu hoạch vụ tháng 4-5/2025 giảm sút đáng kể.

Ông Masahiro Yoshida, một nông dân trồng trà chia sẻ rằng sản lượng tencha năm nay chỉ đạt 1,5 tấn, giảm 25% so với mức 2 tấn thông thường. Ông cho biết thêm mùa Hè năm ngoái nắng nóng gay gắt làm hư hại cây trà, khiến ông không thể thu hoạch được nhiều lá.

Sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào cuối năm ngoái đã đẩy nhu cầu matcha lên cao chưa từng thấy, khiến các nhà bán buôn trà như Tealife phải giới hạn mua hàng.

Phía công ty cho biết nhu cầu đã tăng gấp 10 lần trong năm qua và vẫn tiếp tục leo thang, ngay cả khi nguồn cung từ Nhật Bản đang sụt giảm./.

