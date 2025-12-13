Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện ra khơi

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các cảng cá phải thực hiện nghiêm việc khai báo các tàu cá cập cảng; thực hiện nghiêm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra, khảo sát về công tác chống khai thác IUU tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra, khảo sát về công tác chống khai thác IUU tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 13/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu), Cát Lở (phường Phước Thắng), Hưng Thái, Tân Phước (xã Long Hải).

Tại các cảng cá, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác khảo sát thực tế việc tàu cập cảng, bốc dỡ thủy sản, việc khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản, đồng thời kiểm tra việc hoạt động của các Văn phòng IUU để đánh giá thực tế việc kiểm soát tàu ra vào cảng và tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù các cảng cá đã thực hiện nghiêm kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và có nhiều chuyển biến tích cực nhưng số tàu cá vi phạm chống khai thác IUU vẫn còn.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các cảng cá phải thực hiện nghiêm việc khai báo các tàu cá cập cảng; thực hiện nghiêm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng làm cơ sở để truy xuất nguồn gốc, cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC) theo quy định.

Tại xã Long Hải, sau khi nghe báo cáo địa phương còn 160 tàu cá không đủ điều kiện ra khơi đang đậu bờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh đã yêu cầu lãnh đạo xã Long Hải quản lý chặt 160 tàu không đủ điều kiện này. Xã huy động người dân tại các tổ dân cư hỗ trợ quản lý, theo dõi số tàu cá này. Việc kiểm soát đã góp phần ngăn chặn ngay từ gốc các nguy cơ vi phạm IUU phát sinh.

Tính đến nay, tổng số tàu cá hiện có của thành phố là 4.475 tàu, đạt 100% đăng ký và cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNFishbase. Trong số đó, 4.268 tàu đã được cấp giấy phép khai thác (chiếm 95,37%), 207 tàu không đủ điều kiện được quản lý chặt chẽ, neo đậu tại địa phương, không cho ra khơi.

Toàn bộ tàu cá từ 15 mét trở lên của thành phố đã được lắp đặt VMS, giám sát 24/24 giờ. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT được vận hành tại 100% cảng cá đủ điều kiện, làm cơ sở cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản.

Thời gian qua, việc thực hiện chống khai thác IUU đã được các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai thường xuyên, liên tục, tăng cường quản lý, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá vi phạm, hướng đến mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU./.

