Pangyo Techno Valley - “Trái tim đổi mới” của Hàn Quốc mở rộng hợp tác, hướng mạnh vào thị trường Việt Nam

Được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Hàn Quốc”, Pangyo Techno Valley đang nổi lên như một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo năng động nhất châu Á, quy tụ hơn 1.600 doanh nghiệp công nghệ cao, hàng chục ngàn chuyên gia R&D và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp hoàn chỉnh từ ươm tạo, thương mại hoá đến mở rộng toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện Pangyo Global Media Meetup 2025 tổ chức tại Seoul, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Sang Sung Lee, Trưởng nhóm kiêm Chuyên gia tư vấn quản lý của Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA), đơn vị vận hành Pangyo Techno Valley. Ông Lee nhấn mạnh rằng Việt Nam đang là một trong những thị trường được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược mở rộng quốc tế của họ.

Hệ sinh thái công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD

Theo thống kê của GBSA và chính quyền tỉnh Gyeonggi - nơi đặt Pangyo Techno Valley, Pangyo hiện tập trung hơn 1.800 doanh nghiệp công nghệ thuộc các lĩnh vực IT, biotech, content-tech, nano-tech…

Doanh thu hợp nhất của khu công nghệ đạt khoảng 77,4 nghìn tỷ won (tương đương 58 tỷ USD) chỉ trong một giai đoạn báo cáo.

Pangyo có hơn 62.575 nhân viên, trong đó 34,3% là chuyên gia R&D - tương đương hơn 21.000 nhân lực kỹ thuật cao.

66,8% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, 14,4% trong biotech, gần 10% trong ngành công nghiệp nội dung số (content-tech).

Hệ thống cơ sở vật chất liên tục được mở rộng qua các dự án 1, 2 và 3 Pangyo Techno Valley, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và khởi nghiệp ngày càng lớn.

“Pangyo thực sự là trái tim đổi mới của Hàn Quốc, nơi hội tụ các doanh nghiệp dẫn đầu trong AI, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và nội dung số,” ông Sang Sung Lee chia sẻ. “Chỉ cần nói doanh nghiệp đặt tại Pangyo, giá trị thương hiệu đã tăng lên đáng kể khi làm việc với đối tác quốc tế.”

Lý do Pangyo trở thành “cái nôi” của công nghệ Hàn Quốc.

Ông Lee cho biết có ba lợi thế cốt lõi khiến Pangyo trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp và startup công nghệ.

Các lợi thế đó bao gồm Cụm liên kết công nghệ quy mô lớn: “Ở Pangyo, các công ty trong lĩnh vực tiên tiến tập trung rất đông, tạo ra cơ hội hợp tác, trao đổi ý tưởng và thực hiện dự án chung”.

Nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao: Pangyo thu hút lượng lớn kỹ sư phần mềm, chuyên gia AI, nhà nghiên cứu sinh học và nhân sự công nghệ từ các đại học, viện nghiên cứu lớn. “Đối với doanh nghiệp, tuyển dụng nhân sự tại Pangyo là một lợi thế cực lớn, bởi nguồn lực có tay nghề cao đều tập trung tại đây,” ông nói thêm.

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện từ GBSA: Các chương trình trợ lực cho startup bao gồm: ươm tạo từ giai đoạn ý tưởng, ra thị trường, mở rộng toàn cầu: cố vấn công nghệ, kết nối đầu tư, gọi vốn hỗ trợ marketing, phát triển sản phẩm, thử nghiệm; giới thiệu thị trường quốc tế thông qua mạng lưới văn phòng toàn cầu

Đặc biệt, GBSA hiện có hai văn phòng tại Việt Nam đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai trò cầu nối trực tiếp giúp startup Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Việt Nam - thị trường ưu tiên trong chiến lược 2025-2030

Khi được hỏi về kế hoạch hợp tác với hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam, ông Lee nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn muốn mở rộng quan hệ hợp tác sâu hơn với Việt Nam. Nếu doanh nghiệp Việt muốn vào thị trường Hàn Quốc, GBSA luôn sẵn sàng hỗ trợ. Ngược lại, khi startup của Pangyo muốn ra thị trường quốc tế, Việt Nam luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất.”

Ông Sang Sung Lee, Trưởng nhóm kiêm Chuyên gia tư vấn quản lý của Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA), đơn vị vận hành Pangyo Techno Valley tại cuộc trao đổi với phóng viên VietnamPlus.

Ông cho rằng Việt Nam đang hội tụ ba yếu tố chiến lược: lực lượng lao động trẻ, nhanh nhạy với công nghệ, tốc độ số hóa mạnh mẽ, nhu cầu cao về AI, fintech, healthtech, công nghệ nội dung và tự động hóa.

“Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên hợp tác. Việt Nam và Hàn Quốc vốn đã có mối quan hệ sâu sắc trong nhiều lĩnh vực,” ông Lee khẳng định.

GBSA cho biết trong giai đoạn 2025-2030, đơn vị sẽ tăng cường kết nối startup Hàn Quốc với các địa phương, bộ ngành tại Việt Nam; mở rộng hợp tác với các trung tâm đổi mới như NIC, SHTP, DNES, TECHFEST; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thử nghiệm công nghệ tại Pangyo; triển khai các chương trình trao đổi tài năng và kỹ sư AI mở rộng thị trường cho sản phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam và ngược lại.

“Chúng tôi rất mong đợi nhiều dự án hợp tác mới giữa Pangyo và Việt Nam trong thời gian tới,” ông Lee nhắn gửi.

Pangyo đặt mục tiêu trở thành trung tâm AI - Deep Tech hàng đầu châu Á

Theo ông Lee, từ năm 2024, GBSA đang ưu tiên mạnh mẽ các lĩnh vực: AI sinh tạo (Generative AI), robot tự động hóa, biotechnology & healthcare, nội dung số và công nghệ giải trí (content-tech), green tech & climate tech.

“Chúng tôi muốn Pangyo trở thành thung lũng AI của châu Á, nơi các công ty công nghệ thế hệ mới có thể vươn ra toàn cầu,” ông nói.

Với quy mô hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ, doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm, cùng hệ sinh thái hỗ trợ startup mạnh mẽ, Pangyo Techno Valley đang trở thành biểu tượng đổi mới của Hàn Quốc.

Việt Nam - với thị trường công nghệ đang tăng trưởng nhanh thuộc hàng đầu Đông Nam Á - được xem là đối tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong AI, fintech, công nghệ sinh học, tự động hóa và kinh tế số.

Sự kết nối sâu rộng giữa Pangyo và Việt Nam trong những năm tới được kỳ vọng sẽ tạo ra những dự án công nghệ đột phá, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hai quốc gia./.

“Recode the Future”: COMEUP 2025 khai mạc, khẳng định vị thế kỳ lân công nghệ mới của Hàn Quốc Lễ khai mạc, diễn ra sáng 10/12 tại Seoul, quy tụ hàng trăm startup đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn và đại diện của 46 quốc gia, củng cố vai trò của Hàn Quốc như một trung tâm khởi nghiệp hàng đầu tại châu Á.