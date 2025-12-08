Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thiết lập thêm "phòng tuyến" tại TP Hồ Chí Minh

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chính thức thiết lập thêm "phòng tuyến" tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi ra mắt Chi hội phía Nam của NCA tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều 8/12, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, thời gian qua Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, các mối đe dọa an ninh mạng cũng gia tăng mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và công nghệ lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều hệ thống hạ tầng số trọng yếu, doanh nghiệp công nghệ, viện-trường và cộng đồng người dùng rộng lớn. Đây cũng là địa bàn nhiều nguy cơ về mất an toàn, an ninh mạng, với các chiến dịch lừa đảo, tấn công xâm nhập, chiếm đoạt dữ liệu, giả mạo danh tính bằng công nghệ mới diễn ra phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Chi hội Phía Nam, do NCA và Cục A05 phối hợp tổ chức có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng, việc ra mắt Chi hội phía Nam không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ an ninh mạng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Bởi khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam; địa bàn có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực NCA phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Đây cũng là khu vực trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu, bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Chi hội phía Nam được thành lập với mục tiêu trở thành thiết chế kết nối và triển khai trực tiếp các nhiệm vụ an ninh mạng, phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức, củng cố năng lực phòng vệ cho toàn khu vực. Từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực” cùng khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế. Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để tạo đột phá. Đây là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để Thành phố bứt phá phát triển nhanh và bền vững.

An ninh mạng có vai trò sống còn, là “lá chắn” bảo vệ tài sản, dữ liệu và chủ quyền quốc gia, tạo nền tảng cho kinh tế số, chính quyền số phát triển ổn định. An ninh mạng vững chắc sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào môi trường số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp các giao dịch, hoạt động trực tuyến diễn ra minh bạch, an toàn.

Thành phố đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư trung tâm siêu dữ liệu; kiến nghị Trung ương hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ an toàn thông tin, bảo đảm tính liên tục, an toàn của các hệ thống dịch vụ công và hoạt động số. Thành phố cũng khuyến khích nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm an ninh mạng nội địa nhằm tăng cường tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Việc thành lập Chi hội Phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chi hội sẽ là cầu nối tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần củng cố nền tảng bảo vệ không gian mạng, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của Thành phố và của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Chi hội phía Nam là đơn vị trực thuộc, đồng thời cánh tay nối dài của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, hoạt động trên địa bàn các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an giữ chức Chi hội trưởng phía Nam.

Thời gian tới, Chi hội sẽ phối hợp với Phòng PA05, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và báo chí đẩy mạnh truyền thông cảnh báo lừa đảo, bảo vệ trẻ em, phòng chống dụ dỗ - bắt cóc qua mạng; nhân rộng mô hình Chiến dịch “Không một mình,” “Công dân số an toàn”; xây dựng bộ công cụ nhận diện nguy cơ, tài liệu hướng dẫn thực hành an toàn mạng.

Đơn vị dự kiến tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, diễn tập kỹ thuật theo nhu cầu thực tiễn của các địa phương và doanh nghiệp; kết nối viện - trường - doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đào tạo liên tục; hướng tới thành lập “Trung tâm đào tạo & hỗ trợ ứng cứu sự cố phía Nam”; tăng cường hợp tác quốc tế - từng bước làm chủ công nghệ mới; thiết lập Đội phản ứng nhanh an ninh mạng phía Nam, phối hợp xử lý sự cố 24/7; chia sẻ dữ liệu cảnh báo, phân tích mã độc, điều tra số cùng cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan chức năng.../.

