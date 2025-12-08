Đằng sau quyết định thay tướng của Apple khi cuộc đua AI đang căng thẳng

Tập đoàn công nghệ Apple đang trải qua một cuộc cải tổ nhân sự lớn chưa từng có, khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao đồng loạt rời đi.

Những cái tên đáng chú ý nhất bao gồm Giám đốc vận hành (COO) Jeff Williams - người từng được xem là ứng viên sáng giá kế nhiệm cho Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook, Giám đốc phụ trách mảng trí tuệ nhân tạo (AI) John Giannandrea, Giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ Lisa Jackson, Phó Chủ tịch thiết kế Alan Dye và Cố vấn pháp lý Kate Adams.

Trong bối cảnh hiện tại, mỗi động thái dường như là điều thường xảy ra trong quá trình kinh doanh của một công ty lớn như Apple. Nhưng với sự ra đi dồn dập của đội ngũ lãnh đạo, dư luận dễ đặt câu hỏi liệu công ty có đang trong giai đoạn khủng hoảng hay không.

Xét trên các chỉ số cơ bản, "Táo khuyết" vẫn đang có vị thế rất vững chắc. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của công ty dịch vụ tài chính TF International Securities chỉ ra cổ phiếu của Apple đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử, vốn hóa thị trường vượt mốc 4.000 tỷ USD, báo cáo doanh thu iPhone đạt kỷ lục trong quý gần nhất với kỳ vọng thậm chí còn cao hơn cho quý 1/2026.

Mảng dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh và Apple đang chuẩn bị tung ra dòng MacBook giá rẻ để thúc đẩy doanh số trong phân khúc sản phẩm hỗ trợ giáo dục.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Apple đang đối mặt với một vấn đề nhức nhối cần giải quyết triệt để: sự chậm trễ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) so với các đối thủ như Google hay Microsoft.

Mặc dù Apple chưa công bố bất kỳ sự ra đi nào liên quan đến các vấn đề về AI, các nhà phân tích cho rằng ít nhất sự ra đi của ông Giannandrea và ông Dye là tín hiệu rõ ràng cho thấy Apple đang muốn tái định hình chiến lược công nghệ.

Ông Gene Munster, đối tác tại công ty quản lý đầu tư Deepwater Asset Management, nhận định rằng những thay đổi này không đơn thuần là sự chuyển giao nhân sự thông thường. Chúng xuất phát từ mong muốn của CEO Tim Cook: đưa Apple từ vị thế kẻ theo sau trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Thực tế, mảng chiến lược AI dưới thời ông Giannandrea đã gặp nhiều khó khăn trong việc bắt kịp các dịch vụ như Gemini trên điện thoại Android. Thế hệ trợ lý ảo Siri tiếp theo - vốn được Apple quảng bá từ năm 2024 - đã bị trì hoãn đến năm 2026.

Theo hãng tin Bloomberg, do gặp khó khăn với các mô hình AI tự phát triển, Apple dự kiến phải trả cho Google khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để mô hình Gemini vận hành trợ lý ảo này trước khi công nghệ nội bộ sẵn sàng.

Ông Zeus Kerravala, sáng lập công ty nghiên cứu thị trường ZK Research, đánh giá rằng Apple đang buộc phải tăng tốc lộ trình AI sau nhiều chỉ trích về sự tụt hậu. Hiện tại, những rắc rối về AI của Apple chưa khiến lượng khách hàng trung thành chuyển sang các sản phẩm như điện thoại Android hoặc máy tính Windows.

Nhưng ông Kerravala cảnh báo rằng Apple sẽ đối mặt với nguy cơ mất thị phần trong dài hạn nếu không thực hiện những thay đổi quyết liệt ngay lúc này để củng cố vị thế./.

