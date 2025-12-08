Bài học từ động thái “mạnh tay” của Australia trong quản lý mạng xã hội

Ngày 10/12 tới, Australia sẽ chính thức thực thi đầy đủ Đạo luật Sửa đổi An toàn Trực tuyến, đặc biệt là sửa đổi tuổi tối thiểu được sử dụng mạng xã hội.

Đạo luật yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn như Meta, TikTok và Google… phải ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản, với mức phạt lên đến 50 triệu AUD (33,1 triệu USD) cho mỗi lần vi phạm.

Chính phủ Australia coi đây là một "luật tiên phong thế giới" nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, quyết định táo bạo này không chỉ gây ra một cơn địa chấn kinh tế tại Australia, mà còn đặt ra câu hỏi lớn chưa từng có đối với châu Á - lục địa có dân số trẻ kết nối mạng đông nhất thế giới - về việc liệu có nên thiết lập “lằn ranh 16 tuổi” hay không?

Lệnh cấm của Australia xuất phát từ những lo ngại sâu sắc về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của trẻ em.

Theo các quan chức Chính phủ Australia, mạng xã hội đang "gây hại," hoạt động như một "tai họa" khiến trẻ lo lắng hơn, dễ bị bắt nạt và bị kéo khỏi các trải nghiệm thực tế như thể thao hay tương tác gia đình.

Theo trang tin SBS News (Australia), nếu các quốc gia châu Á - nơi có hơn 4,5 tỷ dân và tỷ lệ thanh thiếu niên kết nối kỹ thuật số lớn nhất thế giới (60%) - áp dụng lệnh cấm tương tự, đây sẽ là một sự thay đổi lớn, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh từ phát triển cá nhân đến tăng trưởng kinh tế.

Về những lợi ích tiềm tàng, việc hạn chế mạng xã hội sẽ giúp trẻ em giảm tiếp xúc với những nội dung có hại, giảm tỷ lệ trầm cảm, lo lắng và vấn đề hình ảnh cơ thể, đặc biệt ở bé gái, khuyến khích tương tác thực tế để phát triển tâm lý xã hội và khả năng điều chỉnh cảm xúc.

Tuy nhiên, lệnh cấm có thể kìm hãm sự phát triển xã hội-cảm xúc ở những khu vực nơi kỹ năng số không đồng đều. Thanh thiếu niên có thể chuyển sang bí mật sử dụng hoặc sử dụng các ứng dụng không được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ bảo mật và tiếp xúc với nội dung độc hại mà không có sự giám sát.

Lệnh cấm có thể củng cố các mối liên kết gia đình bằng cách khuyến khích thời gian tương tác ngoài đời thực, giảm xung đột do dành thời gian sử dụng mạng xã hội quá mức, giảm bắt nạt (ảnh hưởng đến 30% thanh thiếu niên châu Á) bằng cách đưa thanh thiếu niên hướng tới tình bạn trực tiếp.

Tuy nhiên, lệnh cấm cũng tiềm ẩn rủi ro cô lập thanh thiếu niên về mặt xã hội, đặc biệt ở các khu vực đô thị hoặc đối với thanh thiếu niên hướng nội khuyết tật vốn dựa vào cộng đồng trực tuyến. Thanh thiếu niên có thể chuyển sang hành vi bí mật.

(Nguồn: Vietnam+)

Lệnh cấm có thể giúp các em học sinh nâng cao sự tập trung, từ đó cải thiện điểm số và hiệu suất học tập - điều đặc biệt quan trọng trong các nền văn hóa chịu áp lực học tập cao của châu Á.

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng là công cụ giáo dục quan trọng (hướng dẫn YouTube, thảo luận toàn cầu) và cung cấp thông tin cho thanh thiếu niên kém may mắn ở khu vực thiếu tài nguyên. Việc cấm các em dùng mạng xã hội có thể kìm hãm đổi mới và phát triển kỹ năng kỹ thuật số ở các quốc gia am hiểu công nghệ.

Nếu áp dụng ở châu Á, lệnh cấm có thể làm gián đoạn hệ sinh thái hàng tỷ USD, với tác động sâu sắc đến các công ty công nghệ và thị trường việc làm. Ví dụ, việc mất người dùng dưới 16 tuổi ở những thị trường đông dân như Ấn Độ và Indonesia có thể khiến các "gã khổng lồ" toàn cầu như Meta và ByteDance mất hàng tỷ USD doanh thu quảng cáo hàng năm.

Những quy định nghiêm ngặt hơn có thể dẫn đến gián đoạn việc làm lớn trong lĩnh vực công nghệ bùng nổ của châu Á, ảnh hưởng đến các vai trò liên quan đến kiểm duyệt nội dung và chiến lược tăng trưởng người dùng nhắm đến thanh niên.

Khả năng của Australia trong việc thực hiện thành công lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi sẽ là bài học lớn đối với các nước châu Á.

Chính phủ Australia đặt kỳ vọng cao, tin rằng mức phạt nặng sẽ buộc các nền tảng phải chịu trách nhiệm xác minh độ tuổi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về những thách thức lớn trong việc thực thi kỹ thuật vì không có công nghệ xác minh tuổi nào chính xác 100%, và trẻ em có thể dễ dàng vượt qua bằng mạng riêng ảo (VPN), tài khoản giả hoặc mượn tài khoản người lớn.

Trẻ em cũng có xu hướng chuyển sang sử dụng các ứng dụng ít quy định hơn như Discord, Telegram hoặc các nền tảng không bị ảnh hưởng do lệnh cấm như game chat. Điều này có nguy cơ làm tăng rủi ro tiếp xúc với nội dung độc hại.

Tóm lại, lệnh cấm của Australia có thể đạt được thành công một phần trong việc giảm đáng kể tỷ lệ trẻ em sử dụng mạng xã hội và nâng cao nhận thức. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả thực sự, lệnh cấm cần được kết hợp với giáo dục kỹ năng số, hỗ trợ phụ huynh và theo dõi dài hạn.

Châu Á đang theo dõi sát sao tiến trình này ở Australia, vì bất kỳ chính sách tương tự nào cũng cần cơ chế thực thi mạnh mẽ và các biện pháp bổ sung để tránh trở thành "biện pháp biểu tượng" thay vì giải pháp hiệu quả./.

