Tòa án Tối cao Australia phản đối lệnh hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội

Tòa án Tối cao nước này đã phản đối lệnh hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội của Chính phủ Australia vì cho rằng lệnh này hạn chế quyền tự do chính trị của thanh thiếu niên.

Nhóm vận động Dự án Tự do kỹ thuật số đã nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao ngày 26/11 nhằm phản đối lệnh cấm thanh niên Australia dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng như Instagram, TikTok, Snapchat và YouTube.

Nhóm vận động này cho rằng các quy định mới là quá mức cần thiết và xâm phạm quyền tự do truyền đạt thông tin chính trị theo Hiến định.

Chủ tịch Dự án Tự do kỹ thuật số John Ruddick, một thành viên đảng Tự do của Thượng viện bang New South Wales, cho rằng lệnh cấm "không cân xứng" và chuyển giao trách nhiệm "làm cha mẹ" cho chính phủ. Đây là hành động trực tiếp xâm phạm quyền tự do thông tin chính trị của thanh thiếu niên.

Bộ trưởng Truyền thông Australia, bà Anika Wells, đã phản hồi về vụ kiện trong phần chất vấn tại Quốc hội và nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn kiên định với kế hoạch triển khai các quy định. Bà tuyên bố Chính phủ Australia không bị đe dọa bởi các thách thức pháp lý hay những người có “động cơ khác," và luôn đứng về phía các bậc cha mẹ chứ không phải các nền tảng mạng xã hội. Chính phủ Australia sẽ không bị lung lay và không để các tập đoàn công nghệ lớn gây sức ép.

Quyền tự do thông tin chính trị được quy định theo Hiến pháp Australia từ những năm 1990, trên cơ sở rằng công dân phải có khả năng tham gia bàn luận chính trị. Tuy nhiên, quyền này không phải là tuyệt đối và có thể bị giới hạn một cách hợp lý trong một số trường hợp.

Việc thách thức lệnh cấm mạng xã hội vì lý do hạn chế quyền thông tin chính trị từng là một trong 3 phương án pháp lý được các luật sư thay mặt công ty Google nêu ra trước đây.

Google đề nghị Chính phủ Australia không đưa YouTube vào diện bị cấm, vì cho rằng giới hạn độ tuổi sẽ ngăn người dưới 16 tuổi đóng góp vào thảo luận chính trị thông qua việc đăng video hoặc bình luận.

Lệnh cấm của Australia áp dụng cho hàng loạt nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube (ngoại trừ YouTube Kids và Google Classroom), Reddit và dịch vụ phát trực tuyến Kick.

Các nền tảng này sẽ phải chặn truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi theo yêu cầu pháp luật. Theo kế hoạch, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 10/12./.

