Mạng xã hội Facebook bị cáo buộc phân biệt đối xử theo giới tính

Một nghiên cứu của 3 tổ chức tại 6 quốc gia, trong đó có Pháp, cáo buộc thuật toán của Facebook hiển thị các quảng cáo tuyển dụng khác nhau cho người dùng tùy theo giới tính.

Cụ thể, các quảng cáo tuyển dụng vị trí phụ trách công nghệ thông tin được hiển thị chủ yếu cho nam giới, trong khi các vị trí thư ký lại gần như chỉ được hiển thị cho nữ giới.

Kết quả này được ghi nhận trong một thử nghiệm tiến hành tại Pháp, Anh, Hà Lan, Ireland, Ấn Độ và Nam Phi trong giai đoạn 2021-2023, do 3 tổ chức Global Witness, Fondation des Femmes và Femmes Ingénieures thực hiện.

Tại Pháp, các bài tuyển dụng cho vị trí nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ, thư ký và nhà tâm lý học chủ yếu được hiển thị cho nữ giới (chiếm tới 94%), trong khi quảng cáo cho vị trí phi công hoặc phụ trách hạ tầng công nghệ thông tin lại chủ yếu hướng tới nam giới (chiếm tới 85%).



Theo Cơ quan bảo vệ quyền lợi công dân Pháp Défenseure des droits, đây là “sự phân biệt đối xử gián tiếp liên quan đến giới tính."

Trong thông cáo ngày 4/11, Global Witness nhấn mạnh đây có thể là “lần đầu tiên một cơ quan quản lý châu Âu xác định thuật toán của một mạng xã hội phân biệt đối xử theo giới tính, đánh dấu một bước tiến quan trọng."

Defénseure des droits yêu cầu Meta “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm không phân biệt giới tính trong việc phát tán quảng cáo tuyển dụng" trong vòng 3 tháng, song quyết định này không mang tính ràng buộc mà chỉ là khuyến nghị.

Cơ quan này cũng cho biết Facebook tại Pháp đến nay chưa phản hồi, trong khi Meta Ireland - trụ sở của tập đoàn ở châu Âu – cho rằng Defénseure des droits “không có thẩm quyền xem xét vụ việc này tại cấp lãnh thổ”./.

