Meta kích hoạt các tài khoản "teen" Facebook toàn cầu để bảo vệ người dùng trẻ

Ngày 25/9, Meta thông báo chính thức kích hoạt các tài khoản “teen” (dành cho thanh thiếu niên) với các biện pháp bảo vệ bổ sung cho người dùng Facebook và Messenger trên phạm vi toàn cầu. Đây là bước mở rộng quan trọng sau thời gian thí điểm tại các quốc gia nói tiếng Anh.

Neta cho biết, đã có hàng trăm triệu thanh thiếu niên được tạo "Teen Accounts" trên Instagram. Hiện tại, công ty mở rộng tài khoản an toàn này cho người dùng từ 13 đến 17 tuổi trên toàn thế giới, áp dụng cho cả Facebook và Messenger.

Các tài khoản “teen” của Meta cung cấp những cài đặt an toàn bổ sung, hạn chế nội dung và kiểm soát của phụ huynh nhằm bảo vệ người dùng ở độ tuổi này.

Các tính năng này lần đầu được giới thiệu trên Instagram vào năm ngoái, sau đó được mở rộng sang Facebook và Messenger tại Mỹ, Canada, Australia và Anh vào tháng Tư.

Các hạn chế này được thiết kế để giải quyết những mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh về việc sử dụng mạng xã hội của con cái gồm tự động giới hạn quyền trò chuyện của trẻ, kiểm soát nội dung mà trẻ có thể xem và đảm bảo thời gian sử dụng mạng xã hội phù hợp.

Đáng chú ý, đối với người dùng dưới 16 tuổi, các giới hạn này đòi hỏi phải có sự đồng ý của phụ huynh mới được gỡ bỏ.

Động thái này của Meta diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây có nhiều lo ngại về việc thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội quá mức, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thời gian “dán” mắt vào màn hình và sự thiếu kiểm duyệt trên một số nền tảng.

Việc mở rộng tính năng này nhằm đảm bảo an toàn cho giới trẻ khi tham gia mạng xã hội, đồng thời cung cấp thêm công cụ để phụ huynh kiểm soát hoạt động của con cái trên các nền tảng của Meta./.