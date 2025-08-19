Meta và cuộc cách mạng trong công nghệ đeo thông minh

Meta được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng mẫu kính thông minh mang phong cách tương lai vào tháng tới, hứa hẹn tạo nên cú hích lớn trên thị trường thiết bị đeo thông minh.

Dù vẫn chưa rõ nhóm đối tượng người dùng cụ thể mà sản phẩm này hướng đến, các trang tin công nghệ cho biết mẫu kính - có tên mã "Celeste" - sẽ được tích hợp nhiều tính năng ấn tượng như cập nhật thời tiết, dịch thuật theo thời gian thực và điều khiển bằng cử chỉ tay thông qua một dây đeo cổ tay.

Sản phẩm là một phần trong dự án “Hypernova” đầy tham vọng của Meta.

Điểm nổi bật của mẫu kính này là màn hình hiển thị đơn nhãn (monocular HUD) siêu nhỏ - một màn hình trong suốt xuất hiện trước một mắt, cho phép hiển thị thông tin cần thiết ngay lập tức.

Cùng với kính, Meta cũng phát triển một dây đeo tay sử dụng công nghệ điện cơ bề mặt (sEMG), có khả năng đọc các tín hiệu thần kinh nhỏ từ cơ tay, giúp người dùng điều khiển kính bằng các cử chỉ ngón tay - hoàn toàn không cần chạm vào điện thoại hay nút bấm.

Các thông tin rò rỉ cho thấy kính sẽ hỗ trợ xem giờ, cập nhật thời tiết, thông báo, định vị dẫn đường từng chặng và hiển thị phụ đề cũng như bản dịch trực tiếp khi nghe người khác nói.

Ngoài ra, các phản hồi từ Meta AI sẽ được hiển thị dưới dạng văn bản thay vì âm thanh.

Người dùng cũng có thể sử dụng kính để căn chỉnh và xem trước ảnh chụp - mở ra khả năng thay thế một số tính năng của smartphone.

Một số nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng kính sẽ nặng khoảng 70 gram – nặng hơn đôi chút so với mẫu Ray-Ban Meta ra mắt năm 2023 (khoảng 50 gram), do tích hợp thêm màn hình HUD. Tuy nhiên, mức tăng này được cho là không đáng kể và khó gây khó chịu khi sử dụng.

Về giá bán, Meta đã có bước điều chỉnh so với dự kiến ban đầu. Hồi tháng Tư, nhiều nguồn tin cho rằng sản phẩm có thể được bán với giá trên 1.000 USD, thậm chí có thể lên tới 1.400 USD.

Tuy nhiên, theo nhà báo công nghệ Mark Gurman từ Bloomberg, Meta đã quyết định hạ giá xuống còn khoảng 800 USD - chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận để mở rộng tập người dùng. Dù vậy, mức giá này có thể tăng nếu người dùng chọn các tùy chọn nâng cấp như tròng kính theo đơn hoặc thiết kế gọng đặc biệt.

Các bản dựng thiết kế rò rỉ hồi tháng Bảy từ một máy chủ công khai của Meta hé lộ hình ảnh sản phẩm với phong cách hiện đại, tinh tế, trong đó có một phiên bản khắc chữ “Meta Celeste” - xác nhận tên chính thức của mẫu kính.

Meta được cho là đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào màn ra mắt lần này. Các báo cáo nội bộ cho biết nhân viên đã phải làm việc cả cuối tuần nhằm kịp tiến độ hoàn thiện sản phẩm.

Dự kiến, Meta sẽ công bố chính thức mẫu kính tại hội nghị Meta Connect 2025 vào ngày 17/9, tới và bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho đợt giao hàng vào tháng 10 - nếu không có sự chậm trễ nào xảy ra./.

